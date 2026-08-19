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जूनियर एनटीआर ने अपने पेट डॉग बघीरा की याद में लगाया पेड़, शेयर कीं इमोशनल पोस्ट

The HawkT
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(Updated )
जूनियर

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के सुपस्टार जूनियर एनटीआर का पेट डॉग बघीरा अब इस दुनिया में नहीं है। अभिनेता ने बुधवार को उसे याद करते हुए खास सोशल मीडिया पर खास पोस्ट किया। साथ ही, उसे अपने परिवार का अहम हिस्सा बताया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे उसे प्यार करते और दुलारते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि बघीरा के जाने से उनके घर में गहरा सन्नाटा और खालीपन आ गया है, जिसे वह शब्दों से बयां नहीं कर सकते।

जूनियर एनटीआर ने बघीरा की याद में एक पेड़ भी लगाया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपनी पोस्ट में भी साझा कीं।

अभिनेता जूनियर एनटीआर ने लिखा, "बघीरा, तुम मेरी दुनिया में एक साथी की तरह आए और देखते ही देखते परिवार का अहम हिस्सा बन गए, इतने दिनों में तुमने परिवार को प्यार, वफादारी, शरारत और एक ऐसे आराम से भर दिया था, जिसे सिर्फ तुम ही दे सकते थे। तुम्हारी गैरमौजूदगी एक ऐसी खामोशी छोड़ जाती है जो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन तुम्हारे पीछे छोड़ा गया प्यार भी उतना ही बड़ा लगता है।"

उन्होंने आगे अपने पेट डॉग बघीरा, को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, "बघीरा, मुझे चुनने, मेरे साथ चलने और इन चार सालों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। आजाद होकर दौड़ो, मेरे छोटे बच्चे। इतने सालों में हमने तुम्हें बहुत प्यार किया गया था और हमेशा किया जाएगा।"

अभिनेता जूनियर एनटीआर जल्द ही आगामी पैन-इंडिया एक्शन फिल्म 'ड्रैगन' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन 'केजीएफ' और 'सालार' फेम निर्देशक प्रशांत नील कर रहे हैं। भारी-भरकम एक्शन थ्रिलर फिल्म 1967 के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो अंतरराष्ट्रीय अफीम व्यापार और क्रूर अपराध की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फिल्म 11 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें जूनियर एनटीआर 'लूगर' नाम के एक खतरनाक हत्यारे के मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ-साथ अनिल कपूर (नारकोटिक्स ब्यूरो चीफ रघुवीर राठौड़) और रुक्मणी वसंत जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में 11 जून 2027 में रिलीज करने की उम्मीद जताई जा रही है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम