जिस तरह के अभिनय में मैं विश्वास करता हूं, वह मुझे स्वयं से मुक्ति दिलाता है: आदिल हुसैन

मुंबई, 26 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मैक्स, मिन और म्याऊजाकी' में नजर आए अभिनेता आदिल हुसैन ने अपने किरदारों को निभाने के तरीके के बारे में बताया है।

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फिल्म के प्रमोशन के दौरान शहर में आईएएनएस से बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि वह ऐसे अभिनय में विश्वास करते हैं जो उन्हें स्वयं से मुक्ति दिलाता है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि जीवन जीने के बुनियादी सिद्धांतों को लेकर मैं बहुत सख्त रहा हूं, और इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बल्कि अभी भी करनी पड़ रही है। और मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरा पेशा, या जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करता हूं, 'आत्म-अभिव्यक्ति', कला के माध्यम से है, और विशेष रूप से अभिनय की कला के माध्यम से।

उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह के अभिनय में मैं विश्वास रखता हूं, जरूरी नहीं कि अन्य अभिनेताओं का भी यही मानना ​​हो, लेकिन जिस तरह के अभिनय में मैं विश्वास रखता हूं, वह मुझे स्वयं से, मेरी उन व्यक्तिगत रूढ़ियों से मुक्त करता है जिन्हें मैं पीढ़ियों से ढो रहा हूं। और एक बड़े दिल वाले व्यक्ति की ओर चलकर एक छोटे दिल वाले व्यक्ति का किरदार निभाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा दिल वाला व्यक्ति बड़े दिल वाले व्यक्ति को गले नहीं लगा सकता। आप देखिए, इसका विपरीत संभव है।

इससे पहले, अभिनेता ने कहा कि वे अपराधबोध या पश्चाताप, दो प्रमुख भावनाओं का सामना करने पर भी विचलित नहीं होते, जिनका किसी भी इंसान पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने पहले आईएएनएस को बताया था, “मैं अपराधबोध नहीं रखता। मुझे पछतावा नहीं होता क्योंकि मैं पीछे नहीं जाना चाहता। यह मैंने अभिनय करते हुए सीखा है। मेरे एक शिक्षक ने मुझे बताया, जब मैं अभिनय कर रहा था और मैं कुछ कर रहा था, अचानक उन्होंने कहा, ‘यह ठीक नहीं है।' मैं सोचने लगा, ‘हे भगवान, मुझे बहुत खेद है।" उन्होंने कहा, "आदिल, क्षमा मत मांगो। तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है। पीछे मुड़कर मत देखो और अपराधबोध में मत डूबे रहो। बस आगे देखो और उसे सुधारो।" इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में पछतावे और अपराधबोध का कोई स्थान है।”

इस बीच, अभिनेत्री-निर्माता समीक्षा ओसवाल द्वारा प्रस्तुत 'मैक्स, मिन और म्याऊजाकी' पद्मकुमार नरसिम्हमूर्ति द्वारा लिखित और निर्देशित है और एसएसओ प्रोडक्शंस के बैनर तले शैल ओसवाल और समीक्षा ओसवाल द्वारा निर्मित है। फिल्म वर्तमान में सिनेमाघरों में चल रही है।