जैकी श्रॉफ ने मिथुन चक्रवर्ती का 76वां जन्मदिन मनाया और जयंती पर हेमंत कुमार को किया याद

मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने मंगलवार को वरिष्ठ अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और साथ ही मशहूर सिंगर-कंपोजर हेमंत कुमार को उनकी 106वीं जयंती पर याद किया।

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जैकी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हेमंत कुमार की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें 1952 की फिल्म 'जाल' (जिसमें देव आनंद और गीता बाली थे) का गाना "ये रात ये चांदनी" बज रहा था। कैप्शन में जैकी ने बस इतना लिखा, "हेमंत कुमार जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए।"

हेमंत कुमार एक भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर थे। वे बंगाली और हिंदी फिल्म संगीत, रवींद्र संगीत और कई अन्य शैलियों के कलाकार थे। उन्हें 'बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर' के लिए दो नेशनल अवॉर्ड मिले थे और "वॉइस ऑफ गॉड" (ईश्वर की आवाज़) के नाम से जाना जाता था। 1989 में ढाका में एक कॉन्सर्ट से लौटने के बाद हेमंत बीमार पड़ गए। इसके कुछ समय बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।

जैकी ने मिथुन का एक वीडियो कोलाज शेयर किया, जिसमें बैकग्राउंड में "आई एम ए डिस्को डांसर" गाना बज रहा था। उन्होंने दिग्गज स्टार को शुभकामना देने के लिए बस एक रेड हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया।

76 वर्षीय मिथुन चक्रवर्ती का हिंदी सिनेमा में पांच दशकों से अधिक समय तक शानदार करियर रहा है और उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर ​​दिखाया है। 1976 में मिथुन ने मृणाल सेन की आर्ट-हाउस ड्रामा फिल्म 'मृगया' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला।

'डिस्को डांसर', 'अग्निपथ', 'पति पत्नी और तवायफ', 'गुनाहों का देवता', 'रोटी की कीमत', 'त्रिनेत्र', 'शतरंज', 'तड़ीपार', 'जंग', 'कालिया', 'दादागिरी', 'गुरु', 'माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस', 'हाउसफुल 2', 'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्मों से मिथुन बहुत मशहूर हुए।

मिथुन की हालिया रिलीज फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' है, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 'डायरेक्ट एक्शन डे' और नोआखाली दंगों पर आधारित कहानी दिखाती है, जिसमें हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं को नरसंहार के तौर पर दिखाया गया है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस