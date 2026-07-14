जूही परमार ने 'कुमकुम' को अपने दिल में बसाए रखने के लिए फैंस का किया धन्यवाद

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। टेलीविजन का लोकप्रिय धारावाहिक 'कुमकुम– एक प्यारा सा बंधन' 24 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर शो की लीड एक्ट्रेस जूही परमार ने शो से जुड़े यादगार सफर को याद किया।
अभिनेत्री जूही परमार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शो के टाइटल ट्रैक को रीक्रिएट किया। शो को लेकर अभिनेत्री ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए बताया कि दो दशक बाद भी 'कुमकुम' के लिए प्यार और तारीफ पहले की तरह ही प्यारी और खास है।
अभिनेत्री जूही परमार ने लिखा, "कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि धीरे-धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। 15 जुलाई को शो कुमकुम- एक प्यारा सा बंधन' अपने रिलीज के 24 साल पूरा कर रहा है। इस मौके पर मेरा दिल आप सभी के लिए कृतज्ञता से भर गया है।"
अभिनेत्री ने दर्शकों का आभार जताते हुए लिखा, "यह जानकर बहुत खुशी होती है कि इतने साल बाद भी आपका 'कुमकुम' के लिए प्यार पहले जैसा ही बना हुआ है। आपके हर संदेश, हर याद और जब भी आप इस शो का टाइटल सॉन्ग गुनगुनाते हैं या बताते हैं कि इस शो ने आपकी जिंदगी को कैसे छुआ, तब महसूस होता है कि 'कुमकुम' सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के घरों और दिलों का हिस्सा बन गया।"
अभिनेत्री जूही परमार ने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "इतने वर्षों तक कुमकुम को अपने दिल में बसाए रखने, खुशियों और उपलब्धियों में साथ देने और मुझे इतना निस्वार्थ प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आइए, इन 24 खूबसूरत वर्षों की यादों, संगीत, किरदारों, भावनाओं और हमारे इस खास रिश्ते का जश्न मनाएं।"
उन्होंने आखिरी में लिखा, "मेरी यही दुआ है कि हमारे बीच का यह 'प्यारा सा बंधन' हमेशा यूं ही बना रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमेशा आपकी अपनी 'कुमकुम'।" 'कुमकुम– एक प्यारा सा बंधन' 15 जुलाई 2002 से 13 मार्च 2009 तक स्टार प्लस पर एयर हुआ था।
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