इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की फिर बनी जोड़ी, 21 साल बाद 'गनमास्टर जी9' में साथ लौटे आदित्य दत्त

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी को याद करते ही 2000 के दशक का वह दौर याद आ जाता है, जब 'आशिक बनाया आपने' के गाने और इमरान का रोमांटिक अंदाज खूब चर्चा में था। अब करीब 21 साल बाद यह तिकड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। फिल्ममेकर आदित्य दत्त, अभिनेता इमरान हाशमी और संगीतकार-गायक हिमेश रेशमिया अब 'गनमास्टर जी9' लेकर पर्दे पर लौटने की तैयारी में हैं।

इस बार उनकी कहानी में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि जबरदस्त एक्शन और संगीत का तड़का भी देखने को मिलेगा। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज तारीख का भी ऐलान कर दिया है।

इमरान हाशमी ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज तारीख की घोषणा की। उन्होंने फिल्म का पोस्टर वीडियो साझा करते हुए बताया कि 'गनमास्टर जी9' 27 नवंबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

पोस्ट के साथ इमरान ने लिखा, '''गनमास्टर जी9' अब लॉक, लोडेड और 27 नवंबर को बड़े परदे पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इस बार सिर्फ गोलियां नहीं चलेंगी। रोमांस, म्यूजिक और एक्शन भी आपके दिल चुराने आ रहे हैं।'

इमरान ने अपने कैप्शन में फिल्म के तीन बड़े पहलुओं को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि इस बार दर्शकों को गोलियों और एक्शन के साथ रोमांस और संगीत भी देखने-सुनने को मिलेगा।

फिल्म की कहानी और एक्शन को लेकर निर्देशक आदित्य दत्त भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, '''गनमास्टर जी9' मेरे करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक फिल्मों में से एक रही है। फिल्म बनाते समय हमारा पूरा ध्यान इस बात पर था कि हर एक्शन सीन में दम हो और कहानी के भावनात्मक हिस्से भी दर्शकों से जुड़ें। इमरान और हिमेश के साथ दोबारा काम करना मेरे लिए शानदार अनुभव रहा और अब मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्साहित हूं।''

फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट ने भी इस तिकड़ी के दोबारा साथ आने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, ''मेरी इच्छा थी कि इमरान हाशमी, आदित्य दत्त और हिमेश रेशमिया फिर एक साथ काम करें और 'गनमास्टर जी9' के जरिए यह संभव हो पाया। फिल्म में रोमांस, एक्शन और संगीत तीनों का ऐसा मेल है, जो इसे खास बनाता है।''

बता दें कि आदित्य दत्त, इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया इससे पहले 2005 की 'आशिक बनाया आपने' में साथ काम कर चुके हैं। अब इतने लंबे समय के बाद तीनों का एक साथ लौटना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है।

'गनमास्टर जी9' के जरिए सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट और हिमेश रेशमिया की साझेदारी भी एक बार फिर देखने को मिलेगी। इससे पहले दोनों 'सनम तेरी कसम' और 'जीनियस' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब इस नई फिल्म से भी म्यूजिक को लेकर काफी उम्मीदें हैं।

फिल्म का निर्माण दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर ने किया है, जबकि इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसे प्रस्तुत कर रहा है। 'गनमास्टर जी9' 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

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