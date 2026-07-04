हेमा मालिनी का म्यूजिकल कॉन्सर्ट 60 वर्षीय फिल्मी सफर और धर्मेंद्र को समर्पित

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने आगामी म्यूजिकल कॉन्सर्ट को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम उनके छह दशक लंबे फिल्मी सफर, उनके साथ काम कर चुके महान कलाकारों की यादों और विशेष रूप से अभिनेता धर्मेंद्र की विरासत को समर्पित होगा।
हेमा मालिनी ने कहा कि अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्हें भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने राज कपूर, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, फिरोज खान, विनोद खन्ना, राज कुमार, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, शशि कपूर, जीतेंद्र और धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया। इन सभी कलाकारों के साथ बिताई गई यादें उनके लिए बेहद अनमोल हैं। इन्हीं यादों को दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट की परिकल्पना की गई। कार्यक्रम में इन महान कलाकारों के लोकप्रिय गीतों को मंच पर कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ पेश किया जाएगा। यह पूरा विचार उनके सहयोगी का था, जिन्होंने इन यादों को एक विशेष प्रस्तुति का रूप देने की योजना बनाई।
हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन्हें भी अक्सर ऐसे आयोजनों में आमंत्रित किया जाता है। दुनिया भर में धर्मेंद्र के असंख्य प्रशंसक हैं और लोगों का उनके प्रति प्रेम आज भी कायम है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र की यादों को भी विशेष स्थान दिया है। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को धर्मेंद्र से जुड़ी कई विशेष प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी।
उन्होंने धर्मेंद्र के शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए बताया कि पंजाब में रहते हुए उनका सपना अभिनेता बनने का था। वह अक्सर उन्हें बताते थे कि खेतों में ट्यूबवेल पर काम करते समय जब मुंबई जाने वाली ट्रेन गुजरती थी तो वह सोचते थे कि एक दिन उसी ट्रेन से मुंबई जाएंगे और अभिनेता बनेंगे। अभिनय और फिल्म निर्माण के प्रति उनका यही जुनून आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बना।
अपने कॉन्सर्ट की तैयारियों के दौरान हुई चर्चाओं का जिक्र करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि जब उनके सहयोगी उनके जीवन और करियर पर किताब, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म और संस्मरण की योजना पर चर्चा कर रहे थे, तब धर्मेंद्र भी अक्सर उन बैठकों में शामिल हो जाते थे। वह बड़ी उत्सुकता से इन योजनाओं के बारे में पूछते थे और विशेष रूप से किताब की प्रगति जानने में दिलचस्पी लेते थे। यह उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था कि धर्मेंद्र उन चर्चाओं का हिस्सा बने।
हेमा मालिनी ने भावुक होकर कहा कि अक्सर लोग अपने प्रियजनों को यह सोचकर सहज मान लेते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उसी व्यक्ति के बिना जीवन जीना सीखना पड़ता है। धर्मेंद्र से जुड़ी यादों ने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसे समय भी पूरी तरह मिटा नहीं सकता। इन चर्चाओं के दौरान उनके सहयोगी ने उन्हें यह एहसास कराया कि फिल्म उद्योग में उनके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह सुनकर उन्हें स्वयं आश्चर्य हुआ कि समय इतनी तेजी से बीत गया।
उन्होंने कहा कि सपनों का सौदागर से शुरू हुए उनके सफर की हर फिल्म, हर दृश्य, हर कलाकार, निर्देशक, निर्माता, गीतकार, संगीतकार, सिनेमैटोग्राफर और सहकर्मी की यादें एक-एक कर उनके सामने ताजा हो गईं। हेमा मालिनी ने कहा कि जब उनके सहयोगी ने उनके 60 वर्षों के फिल्मी सफर का जश्न मनाने का सुझाव दिया तो शुरुआत में उन्होंने इसके लिए सही समय नहीं माना। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि जिन दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, उनमें से कई आज इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में उनके योगदान, यादों और अपने छह दशक लंबे फिल्मी सफर का सम्मान करने के लिए यह म्यूजिकल कॉन्सर्ट एक भावनात्मक और विशेष अवसर होगा।
--आईएएनएस
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