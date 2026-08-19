गोविंदा से विवाद के बीच बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा, बेटे यशवर्धन ने पैपराजी पर जताई नाराजगी

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। बुधवार को सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचीं। कोर्ट से बाहर निकलते समय पैपराजी ने जब मां-बेटे को घेरने की कोशिश की, तो यशवर्धन नाराज नजर आए। उन्होंने फोटोग्राफर्स से रास्ता देने और अपनी मां को परेशान न करने के लिए कहा।

कोर्ट से बाहर निकलते समय जब यशवर्धन से पूछा गया कि अंदर क्या हुआ, तो उन्होंने तेज आवाज में कहा- ''कुछ नहीं''। वहीं, जब सुनीता से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''बर्थडे मनाने आए थे।''

दोनों के कोर्ट पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दरअसल, गोविंदा और सुनीता के बीच चल रही अनबन तब ज्यादा चर्चा में आई, जब गोविंदा को उनकी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। इसके बाद सुनीता ने गोविंदा और कोमल की नजदीकी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने गोविंदा के साथ नजर आ रही अभिनेत्री को लेकर भी नाराजगी जताई थी।

सुनीता ने एक बातचीत में गोविंदा को 'शुगर डैडी' तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि वह ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, जो उनकी बेटी की उम्र की है। इसके अलावा, उन्होंने कोमल के पहनावे पर भी टिप्पणी की थी और उन्हें ठीक से कपड़े पहनने की सलाह दी थी। हालांकि, गोविंदा और कोमल के बीच किसी प्रेम संबंध की कोई पुष्टि नहीं हुई है। गोविंदा ने अपने इस रिश्ते को पूरी तरह पेशेवर बताया।

इसके बाद गोविंदा ने एक वीडियो के जरिए सुनीता की बातों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने उनसे अपने काम में दखल नहीं देने और ऐसी बातें नहीं कहने को कहा था, जिससे उनकी छवि या काम पर असर पड़े। उम्र के अंतर को लेकर उठ रहे सवालों पर गोविंदा ने कहा था कि बॉलीवुड में पहले भी कई बड़े अभिनेताओं ने खुद से कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। किसी फिल्म में साथ काम करने को सीधे रिश्ते से जोड़ना सही नहीं है।

गोविंदा ने सार्वजनिक तौर पर बोलते समय सुनीता को भाषा का ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। उन्होंने खास तौर पर गाली-गलौज और अपशब्दों के ज्यादा इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि बड़े कलाकारों और सार्वजनिक लोगों के व्यवहार का युवाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपनी बात रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

सुनीता इससे पहले भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर खुलकर बात करती रही हैं। दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी दायर की थी। इसके पीछे क्रूरता, व्यभिचार और साथ छोड़ने जैसे कारण बताए गए थे। हालांकि, कुछ समय बाद गणेश चतुर्थी के दौरान दोनों एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता।

गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। टीना, जिन्हें नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, साल 2015 में फिल्म 'सेकंड हैंड हसबैंड' से बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। वहीं, यशवर्धन भी अभिनय की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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