राखी सावंत से बातचीत में सुनीता आहूजा का बड़ा दावा, कहा- 'गोविंदा शादी करने का प्लान बना रहे थे'

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। लंबे समय से दोनों की शादीशुदा जिंदगी को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आती रही हैं। अब इस मामले में राखी सावंत और सुनीता आहूजा की फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस बातचीत में सुनीता ने अपने तलाक के मामले को लेकर अपनी तरफ की बात रखी और गोविंदा का नाम कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ते हुए एक बड़ा दावा किया।

मुंबई में पैपराजी से बात करते हुए राखी सावंत ने सुनीता आहूजा को फोन किया। उन्होंने फोन को स्पीकर पर रखा, जिससे वहां मौजूद लोगों को भी सुनीता की बातें सुनाई दीं। इस दौरान सुनीता ने राखी से कहा कि वह उनका साथ दें और लोगों के सामने उनकी बात रखें। सुनीता ने कहा कि राखी को इस पूरे मामले के बारे में काफी कुछ पता है और इसलिए उन्हें उनकी तरफ से बोलना चाहिए।

सुनीता ने बातचीत में कहा, ''मैं ठीक हूं बेटा, आप कैसी है। मेरे सपोर्ट में आप सबको बोलना चाहिए। आपको सब मालूम है।'

इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र किया। सुनीता ने राखी से कहा, ''आपने देखा था कि गोविंदा किसे एयरपोर्ट लेकर गए थे। मैं काफी समय से चुप थीं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है।''

इसके बाद सुनीता ने अपने तलाक के केस को लेकर सबसे बड़ा दावा किया। उन्होंने राखी से कहा, ''मैंने कल डिवोर्स केस वापस ले लिया, क्योंकि वो शादी करने के प्लान में थे।'

हालांकि इस बातचीत में सुनीता ने जो आरोप लगाए, उसकी पुष्टि नहीं हुई है और गोविंदा या कोमल रानी का पक्ष इस बातचीत में सामने नहीं आया।

सुनीता की बात सुनने के बाद राखी ने उनका अपना पूरा समर्थन दिया। राखी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि तलाक का केस वापस लेना सही फैसला है।

इसके बाद राखी ने सुनीता को अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी सावधान किया।

राखी ने सुनीता से कहा कि उन्हें करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति पर ध्यान देना चाहिए और बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ देना चाहिए। अगर भविष्य में कोई दूसरी या तीसरी महिला उनकी जिंदगी में आती है, तो वह संपत्ति पर दावा कर सकती है। इसलिए राखी ने सुनीता को सलाह दी कि वह पहले अपनी संपत्ति और आर्थिक हितों को सुरक्षित करें।

--आईएएनएस

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