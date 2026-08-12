गौतमी कपूर ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, बोलीं- 'शरीर के साथ ध्यान की भी परीक्षा'

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। आज के समय में फिल्म और टीवी की दुनिया के सितारे सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सेहत और फिटनेस के लिए भी चर्चा में रहते हैं। कई कलाकार खुद को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं और इसकी तस्वीरें या वीडियो अपने चाहने वालों के साथ साझा करते हैं। अभिनेत्री गौतमी कपूर भी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती हैं। उन्होंने भी कसरत करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया।

गौतमी कपूर ने पिलाटे्स स्टूडियो से यह वीडियो साझा किया है। वीडियो में वह शरीर को एक खास स्थिति में रखते हुए कसरत करती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान वह इक्विपमेंट की मदद से अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए हवा में रखती है। बता दें कि इस स्थिति में पेट और कमर की मांसपेशियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें शरीर को बैलेंस रखना आसान नहीं होता। इसके लिए शरीर की ताकत के साथ-साथ पूरा फोकस करना पड़ता है।

गौतमी की इस पोस्ट के साथ लिखा है, "चलो शुरू करते हैं... यह शरीर को संभालने और पूरे ध्यान की परीक्षा है।'' यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।

गौतमी कपूर की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अभिनेता राम कपूर से शादी की है। दोनों की मुलाकात साल 2000 में धारावाहिक 'घर एक मंदिर' के सेट पर हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और करीब दो साल तक एक-दूसरे को जानने के बाद उन्होंने फरवरी 2003 में शादी कर ली। दोनों दो बच्चों के माता-पिता हैं।

अभिनय की बात करें तो गौतमी को सीरियल 'कहता है दिल' में जया के किरदार से खास पहचान मिली थी। इसके अलावा वह 'परवरिश – सीजन 2' में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं राम कपूर ने 1999 में धारावाहिक 'न्याय' से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'हीना', 'संघर्ष' और 'कविता' जैसे शोज में काम किया।

राम कपूर को सबसे बड़ी लोकप्रियता 'बड़े अच्छे लगते हैं' से मिली। उन्होंने टेलीविजन के साथ फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई और 'धड़कन', 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' और 'एजेंट विनोद' जैसी फिल्मों में काम किया है। हाल के समय में वह 'लॉक अप 2' में भी दिखाई दिए।

--आईएएनएस

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