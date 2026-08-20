'गंगा माई की बेटियां' बनी शुभांगी लाटकर की हिम्मत, बोलीं-मुश्किल वक्त में इस किरदार ने संभाला

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन अभिनेत्री शुभांगी लाटकर इन दिनों टीवी सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' में गंगा माई की भूमिका में नजर आ रही हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि कैसे यह रोल मुश्किल दौर में उनके लिए हिम्मत का जरिया बना था।

अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि स्क्रीन पर एक मजबूत और हिम्मती महिला का किरदार निभाने से उन्हें हिम्मत मिली और निजी जीवन में आए उतार-चढ़ाव से निपटने में भी मदद मिली। अभिनेत्री ने कहा, "सीरियल में गंगा का किरदार निभाने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है और शो के अलावा भी कई तरीकों से मुझे प्रेरणा मिली। भले ही मैं पर्सनली उनके हालात से रिलेट न कर पाऊं लेकिन मैं उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे से गहराई से जुड़ती हूं।"

अभिनेत्री ने बताया कि उनकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। उन्होंने कहा, "गंगा की तरह, मेरी जिंदगी में भी उतार-चढ़ाव आए हैं और ऐसे पल भी आए जब अपने पैरों पर वापस खड़े होने की हिम्मत जुटाना मुश्किल लगा लेकिन हर बार मैंने अपने डर का सामना करने, खुद को संभालने और आगे बढ़ने का फैसला किया। गंगा का सफर मुझे याद दिलाता है कि मुश्किलें आपको हिला सकती हैं लेकिन वे कभी भी आपको पराजित नहीं कर सकतीं। उसके हौसले ने मुझे अपनी जिंदगी में सच में प्रेरित किया है और मुझे उम्मीद है कि उसकी कहानी गंगा माई की बेटियां देखने वाले सभी लोगों को प्रेरित करती रहेगी।"

टीवी सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' की कहानी गंगा (शुभांगी लाटकर) के बारे में है, जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का सामना करना पड़ता है, जब सालों की कड़ी मेहनत और प्यारी यादों से बना उसका प्यारा ढाबा आग में जलकर खाक हो जाता है। हालांकि, इस नुकसान से अपना हौसला तोड़ने के बजाय, गंगा नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला करती है। अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के पक्के इरादे के साथ, वह एक कुकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है, उम्मीद करती है कि यह मौका उसे वह सब वापस पाने में मदद करेगा जो उसने खोया है।

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