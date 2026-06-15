'गुल्लक 5' में अपने किरदार की बारीकियां कैसे की तैयार? हर्ष मायर ने बताया अभिनय का राज

मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)। लोकप्रिय वेबसीरीज 'गुल्लक' में आम जिंदगी की कहानी को बेहद करीब से दिखाया गया है, जिसके चलते इसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। अब इस शो के पांचवें सीजन को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। इस बीच सीरीज में अहम किरदार निभा रहे हर्ष मायर ने आईएएनएस संग बातचीत में कई दिलचस्प बातें साझा कीं।

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सीरीज में हर्ष मायर ने अमन का किरदार निभाया है। आईएएनएस से बात करते हुए हर्ष मायर ने कहा, ''एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी होता है कि वह अपने किरदार को सिर्फ निभाए नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करे, ताकि दर्शकों को वह कहानी असली लगे। मैं हर सीजन में अपने रोल में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने किरदार के स्वभाव को असली जिंदगी से समझने की कोशिश की।''

उन्होंने कहा, ''मेरा एक छोटा भाई है। अपने किरदार के लिए मैंने उसी के व्यवहार, आदतों और प्रतिक्रियाओं को अपने रोल में शामिल किया। लेकिन किरदार को वास्तविक बनाने के लिए सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहना काफी नहीं होता, बल्कि जिंदगी के अलग-अलग अनुभवों को जोड़ना जरूरी होता है, इसलिए डायरेक्टर जो बताते थे, वह भी मेरे अभिनय को सही दिशा में ले जाने में मदद करता था।''

उन्होंने कहा, ''सीरीज में कुछ डायलॉग्स काफी लोकप्रिय हुए, जो मैंने असल जिंदगी के अनुभव को देखकर बोले थे। कभी-कभी आम लोगों की कही हुई छोटी-छोटी बातें भी किरदार को बहुत गहराई देती हैं। अभिनय का असली मजा तभी आता है, जब कलाकार अपने व्यक्तिगत अनुभवों को किरदार के साथ जोड़ पाता है।''

इस बार कहानी में मिश्रा परिवार के घर में बदलाव दिखाई दे रहा है। घर में नया रंग-रोगन है, वाई-फाई कनेक्शन है और नई चीजों को अपनाने की कोशिश भी दिखाई गई है। लेकिन, इन बदलावों के बीच परिवार के पुराने संस्कार, रिश्तों की मिठास और एक-दूसरे के लिए चिंता वैसी ही बनी है। शो यह दिखाने की कोशिश है कि बदलते समय में भी परिवार की असली ताकत साथ रहने और एक-दूसरे को समझने में होती है।

नए सीजन में शांति मिश्रा की जिंदगी में एक मजेदार मोड़ भी आया है। 'बिट्टू की मम्मी' नाम से उन्हें ऑनलाइन दुनिया में थोड़ी पहचान मिलने लगी है। 'गुल्लक 5' का प्रीमियर 5 जून को सोनी लिव पर हुआ है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम