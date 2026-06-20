‘फोर्स 3’ की शूटिंग के साथ पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हर्षवर्धन राणे, काम के प्रति समर्पण देख फैंस हुए प्रभावित

मुंबई, 20 जून (आईएएनएस)। एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों जॉन अब्राहम की एक्शन एंटरटेनर फिल्म फोर्स 3 में व्यस्त हैं। साथ ही वह अभी साइकोलॉजी (ऑनर्स) में बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं। 22 जून को उनका एग्जाम है। वह फिल्म की शूटिंग और पढ़ाई के लिए अपना समय कैसे बांट रहे हैं, इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस से अपना शेड्यूल शेयर किया।

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हर्षवर्धन ने जिम में पसीना बहाते और पढ़ाई करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। कैप्शन में उन्होंने लिखा, "3 घंटे ट्रेनिंग... 6 घंटे पढ़ाई... अगला एग्जाम 22 जून को अगली शूटिंग 30 तारीख को।"

हर्षवर्धन के लगन और काम के प्रति उनके समर्पण की तारीफ करते हुए एक इंस्टाग्राम यूजर ने कमेंट किया, "यह वाकई कमाल की बात है कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आप अपनी पढ़ाई, फिटनेस और शूटिंग, सभी को बराबर महत्व देते हैं। सेट पर लंबे समय तक काम करने के बाद ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन आप फिर भी सीखने और ट्रेनिंग के लिए समय निकाल ही लेते हैं। आपका यह समर्पण दिखाता है कि आप अपनी तरक्की को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आपका अनुशासन उन सभी लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सच में रुकने वाले नहीं हैं।"

एक यूजर ने सुझाव दिया कि हर्षवर्धन अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय की छुट्टी लें।

एक ने लिखा, "इतने बिजी शेड्यूल के बाद लगता है कि कुछ बिना प्लान वाला समय चाहिए। बीच का यह समय मन को तरोताजा करने के लिए वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी ट्रिप पर जाने का एक बेहतरीन 7-दिन का बहाना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं?"

हर्षवर्धन की फिल्म "फोर्स 3" अगले साल 19 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।

इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म "फोर्स" 2011 में रिलीज हुई थी। निशिकांत कामत के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2003 की तमिल फिल्म "काखा काखा" का रीमेक थी। फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ जेनेलिया डिसूजा, विद्युत जामवाल, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और मोहनीश बहल भी अहम भूमिकाओं में हैं।

2016 में मेकर्स इसका सीक्वल "फोर्स 2" लेकर आए, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और ताहिर राज भसीन ने काम किया था।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी