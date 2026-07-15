एस. जानकी के गानों में खोईं शिवानी नारायणन, दी यादगार श्रद्धांजलि

चेन्नई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस कंटेस्टेंट शिवानी नारायणन ने देश की महान प्लेबैक सिंगर एस. जानकी को अपने ही सरल अंदाज में श्रद्धांजलि दी है।

Read More

मशहूर प्लेबैक सिंगर, जिनका हाल ही में मैसूर में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्ट्रेस ने उनके गाए कुछ मशहूर गानों को खुद गाने की कोशिश करते हुए वीडियो शेयर किया।

शिवानी नारायणन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर उस महान सिंगर के गाने गाते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बस 'साउथ की नाइटिंगेल' के लिए दिल से सम्मान है।"

शिवानी ने कहा कि मैं प्रोफेशनल रूप से ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन जानकी अम्मा की जादुई आवाज के लिए मेरा प्यार मुझे हमेशा कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। जानकी अम्मा की दिव्य आवाज सुनकर बड़ी होने के कारण मैंने संगीत को महसूस करना सीखा। यह बस एक छोटी सी, दिल से की गई कोशिश है। उनके गाने को गाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी आवाज का उतार-चढ़ाव एकदम सही होता है, लेकिन मैं उनके प्रति अपने प्यार और सम्मान के कारण कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाई।

एक्ट्रेस ने कहा कि उस महान सिंगर के जाने से जो कमी आई है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका संगीत हमेशा सुकून देने वाला रहेगा।

शिवानी ने आगे लिखा कि एक सुनहरी आवाज खामोश हो गई है, लेकिन उनकी धुनें हमेशा गूंजती रहेंगी।

मशहूर सिंगर और चार बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एस. जानकी, जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 48,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनका शनिवार को मैसूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह 88 साल की थीं।

मैसूर के अपोलो बीजीएस हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर उन्हें भर्ती कराया गया था।

निधन के बाद हॉस्पिटल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एस. जानकी को 11 जुलाई को दोपहर 12:49 बजे अपोलो बीजीएस हॉस्पिटल, मैसूर में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने के समय उनकी हालत गंभीर थी, और तुरंत उनकी जांच करके उन्हें आगे के इलाज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में शिफ्ट कर दिया गया।

हॉस्पिटल ने बताया कि कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम की कड़ी देखरेख और लगातार निगरानी के बावजूद, इलाज के दौरान अनुभवी सिंगर को कार्डियक अरेस्ट हुआ। स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत एडवांस्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू किया गया। बचाने की कोशिशों के बावजूद, उन्हें कई बार कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका।

एस. जानकी को 11 जुलाई को शाम 7:30 बजे मृत घोषित कर दिया गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी