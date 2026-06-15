एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी की रहस्यमयी मौत की जांच सीआई़डी ने अपने हाथ में ली

कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) टीम मार्च महीने में ओडिशा के तालसारी बीच पर हुई मशहूर बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की रहस्यमयी मौत की जांच कर रही है। सीआईडी अब इस मामले की पूरी जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है।

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यह मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद हुआ है। 42 वर्षीय प्रतिभाशाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत 29 मार्च को ओडिशा के तालसारी बीच पर टीवी सीरियल 'भोले बाबा पार करेगा' की शूटिंग के दौरान हो गई थी। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान वे समुद्र में उतरे थे। उसी समय अचानक ज्वार आने से वे तेज लहरों की चपेट में आ गए और बह गए। मौके पर मौजूद तकनीशियनों ने उन्हें पानी से निकाला।

शुरुआती जांच में उनकी मौत का कारण डूबना बताया गया है। उन्हें पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।

इस मामले की जांच फिलहाल ओडिशा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) कर रही है। यह टीम अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अभिनेता के परिवार के एक सदस्य ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद उन्होंने पूर्वी मिदनापुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया कि मामले की सीआईडी जांच कराने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रस्ताव भेजा जाए।

42 वर्षीय प्रतिभाशाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की रहस्यमयी मौत के बाद बंगाल की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काफी हलचल मच गई थी। उनके साथ काम कर चुके कलाकारों और तकनीशियनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इस मांग को लेकर उन्होंने कुछ दिनों तक काम बंद रखकर हड़ताल भी की थी।

बाद में कलाकारों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने उस प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम नहीं करने का फैसला किया, जिसकी शूटिंग के दौरान राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत हुई थी। इस प्रोडक्शन कंपनी की प्रमुख लीना गंगोपाध्याय थीं। वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थीं और पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्ष भी थीं। हालांकि अभिनेता की मौत को लेकर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों की निष्पक्ष जांच की मांग को देखते हुए इस मामले की सीआईडी जांच कराने का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि इससे मामले की सच्चाई सामने लाने में मदद मिलेगी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से राहुल अरुणोदय बनर्जी के फेफड़ों और सांस की नली में काफी मात्रा में खारा पानी और रेत भर गई थी। इसी कारण उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी