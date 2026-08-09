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'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के बीच बेटे करण के साथ पार्टिशन म्यूजियम पहुंचे सनी देओल, पंजाब में करेंगे खास रोड ट्रिप

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 09, 2026, 01:48 PM
'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के बीच बेटे करण के साथ पार्टिशन म्यूजियम पहुंचे सनी देओल, पंजाब में करेंगे खास रोड ट्रिप

मुंबई, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज की तैयारी में जुटे हैं। फिल्म 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और उस दौर में आम लोगों ने जिन मुश्किल हालात का सामना किया, उन्हें कहानी के जरिए सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का पंजाब से गहरा जुड़ाव है क्योंकि विभाजन के समय पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था।

इसी वजह से फिल्म के प्रमोशन में पंजाब को खास जगह दी जा रही है। इसी सिलसिले में सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ अमृतसर पहुंचे और यहां मौजूद पार्टिशन म्यूजियम का दौरा किया।

सनी देओल ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर इस दौरे की तस्वीर साझा की। इसमें वह पार्टिशन म्यूजियम में विभाजन के समय की तस्वीरों को देखते हुए नजर आए। उनके साथ बेटे करण भी मौजूद थे। म्यूजियम में लगी तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए उस समय की घटनाओं और लोगों के जीवन पर पड़े असर को दिखाया गया है।

फिल्म के प्रमोशन के लिए सनी देओल पंजाब में एक खास रोड ट्रिप भी करने वाले हैं। यह यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होगी और इसके बाद वह मोहाली और जालंधर जाएंगे। इस रोड ट्रिप का आखिरी पड़ाव अमृतसर होगा। सनी देओल को खुद ड्राइविंग का काफी शौक है, इसलिए पंजाब की सड़कों पर लंबी ड्राइव उनके लिए प्रमोशन के साथ-साथ एक निजी अनुभव भी होने वाला है। इस यात्रा के जरिए वह पंजाब के अलग-अलग शहरों में जाकर फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

फिल्म की टीम एक ही दिन में पंजाब के तीन शहरों का दौरा करेगी। फिल्म की कहानी में पंजाब का महत्व देखते हुए निर्माताओं ने भी यहां के दर्शकों तक सीधे पहुंचने पर जोर दिया है। विभाजन के इतिहास से पंजाब का गहरा संबंध रहा है।

'बटवारा 1947' में सनी देओल के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी देश के बंटवारे के दौरान हुई हिंसा, डर और जबरन पलायन से पूरी तरह बदल जाती है। कहानी में उन लोगों की परेशानी दिखाई गई है, जिन्हें अपने घर और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कहानी यह बताने की कोशिश करती है कि जब समाज में डर और हिंसा बढ़ रही थी, तब भी कुछ लोगों ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। फिल्म के जरिए उस दौर की उम्मीद और लोगों के संघर्ष को भी सामने लाने की कोशिश की गई है।

'बटवारा 1947' की एक और खास बात यह है कि आमिर खान, ए. आर. रहमान और जावेद अख्तर की चर्चित तिकड़ी इस फिल्म के साथ जुड़ी है। यह टीम इससे पहले 'लगान' जैसी यादगार फिल्म के लिए साथ काम कर चुकी है। फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है।

'बटवारा 1947' को दुनियाभर में 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम