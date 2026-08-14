अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'ब्रदर्स' ने पूरे किए 11 साल, जैकी श्रॉफ ने शेयर किए फिल्म के खास पल​‌

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। करण मल्होत्रा की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'ब्रदर्स' ने अपनी रिलीज के 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म से जुड़ी पुरानी क्लिप्स को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया।

जैकी श्रॉफ ने लिखा, "फिल्म ब्रदर्स ने अपनी रिलीज के 11 साल पूरे कर लिए हैं।"

करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पर आधारित है और 2011 की हॉलीवुड फिल्म 'वॉरियर' का आधिकारिक रीमेक है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार (डेविड फर्नांडिस) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (मोंटी फर्नांडिस) जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। जैकी श्रॉफ (पिता गैरी फर्नांडिस), जैकलीन फर्नांडिस (डेविड की पत्नी जैनी) और शेफाली शाह जैसे कलाकारों ने सहायक भूमिका अदा की थी।

अजय-अतुल ने फिल्म का संगीत दिया था, जो आज भी म्यूजिक लवर्स की लिस्ट में शुमार है। करण जौहर, हीरू जौहर और एंडैमोल इंडिया ने फिल्म के निर्माण कार्य का काम किया था।

फिल्म 'ब्रदर्स' में जैकी श्रॉफ ने मुख्य किरदारों डेविड (अक्षय कुमार) और मोंटी (सिद्धार्थ मल्होत्रा) के पिता गैरी फर्नांडिस का दमदार और भावनात्मक किरदार निभाया है। फिल्म में गैरी फर्नांडिस (जैकी श्रॉफ) एक शराबी और पूर्व मुक्केबाज हैं। अतीत की कुछ घटनाओं और पारिवारिक कलह के कारण उनके दोनों बेटे, डेविड और मोंटी, अलग-अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और उनके बीच दूरियां आ जाती हैं।

डेविड एक फिजिक्स टीचर है जो अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के वास्ते फिर से फाइटिंग की दुनिया में लौटता है। वहीं मोंटी एक आक्रामक और स्ट्रीट फाइटर के रूप में सामने आता है।

कहानी का मुख्य आकर्षण 'राइट टू फाइट' नामक एक बड़ा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है, जहां अंत में दोनों भाई (डेविड और मोंटी) रिंग में एक-दूसरे के आमने-सामने होते हैं और उनके बीच एक भावनात्मक व खूंखार मुकाबला होता है। यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी