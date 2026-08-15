स्वतंत्रता दिवस पर भारती सिंह बोलीं, भारत की विविधता और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में देशभक्ति की लहर देखने को मिल रही है। कॉमेडियन भारती सिंह का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस भारत की अलग-अलग संस्कृति, परंपराओं और एक साथ मिलकर रहने की भावना का जश्न है।

भारती सिंह ने कहा, "मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब है उन सब चीजों का जश्न मनाना जो भारतीय होने को इतना खास बनाता है। हमारा खाना, त्योहार, भाषाएं, मस्ती और सबसे जरूरी बात- हम हमेशा साथ मिलकर जश्न मनाने की कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। मुझे खुशी है कि अपने काम के जरिए मैं लोगों को हंसा पाती हूं और शायद उनके दिन में थोड़ी खुशी जोड़ पाती हूं।"

उन्होंने कहा, "हर्ष और मैं, अब सबके लिए भारती गेम शो लाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं पहले से ही कह सकती हूं कि बहुत सारी मस्ती, गेम्स, नोक-झोंक और खूब सारा हंसी-मजाक होने वाला है, तो इस स्वतंत्रता दिवस पर चलो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ टेस्टी खाते हैं, थोड़ा और जोर से हंसते हैं और उस शानदार देश के लिए शुक्रगुजार होते हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं। सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री के पति और लेखक-होस्ट हर्ष लिम्बाचिया ने भी भारती कि विविधता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह मौका देश को जोड़ने वाली आजादी और एकजुटता की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता दिवस हमेशा आजादी, एकता और विविधता की एक खास याद दिलाता है जो हमारे देश को इतना खूबसूरत बनाती है। भारत को जो चीज सच में खास बनाती है, वह यह है कि हम अलग-अलग कल्चर से आते हैं, अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और हमारे अलग-अलग रिवाज हैं, फिर भी हम सब एक साथ हैं। एंटरटेनर के तौर पर हम लोगों की जिंदगी में थोड़ी हंसी और खुशी लाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर भारती और मैं अपने दर्शकों के साथ जश्न मनाने और अपने आने वाले इंडियन गेम शो के जरिए मस्ती, साथ और मनोरंजन की वही भावना लाने के लिए खास तौर पर उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि यह शो एक ऐसी जगह बनेगा जहां परिवार और दोस्त एक साथ आ सकें, खुलकर हंस सकें और अपनी खुशनुमा यादें बना सकें। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

--आईएएनएस

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