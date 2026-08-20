अविनाश वाधवन ने याद किया सैन फ्रांसिस्को का सोलो ट्रिप, बोले- इस सफर ने खुद पर भरोसा करना सिखाया

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। बालिका वधू', 'जुनून: ऐसी नफरत तो कैसा इश्क', 'सीआईडी' और 'डोली अरमानों की' जैसे धारावाहिकों में काम कर चुके अभिनेता अविनाश वाधवन ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपनी यादगार सोलो ट्रिप से जुड़ा अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि सैन फ्रांसिस्को की यात्रा ने उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया और खुद पर भरोसा करना भी सिखाया।

अभिनेता के अनुसार, यह सफर महज एक छुट्टी नहीं था, बल्कि ऐसा अनुभव था जिसने उनके खुद को और दुनिया को देखने के नजरिए को बदल दिया।

इन दिनों राजश्री प्रोडक्शंस के शो ‘संगमरमर’ और ‘मनपसंद की शादी’ में नजर आ रहे अविनाश वाधवन ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि अब तक उन्होंने केवल एक ही सोलो ट्रिप की है, लेकिन वह उनकी जिंदगी के सबसे यादगार और आजादी का एहसास कराने वाले अनुभवों में से एक रही।

अविनाश ने कहा, "यह बेहद शानदार अनुभव था, क्योंकि अकेले यात्रा करना आपको खुद पर भरोसा करना और अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सिखाता है। मैं घंटों शहर की गलियों में घूमता, अलग-अलग मोहल्लों को खोजता, स्थानीय लोगों से मिलता और अपने हिसाब से शहर को महसूस करता था। किसी तय कार्यक्रम का दबाव नहीं था। यह अनुभव आजादी देने वाला, समृद्ध बनाने वाला और बेहद निजी था।"

उन्होंने कहा, "यह मेरी जिंदगी के सबसे संतोषजनक यात्रा अनुभवों में से एक था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि खुद से हुई एक गहरी बातचीत थी, जिससे मैं पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध होकर लौटा।"

'गीत' अभिनेता ने यह भी बताया कि व्यस्त कार्यशैली के बावजूद वह यात्रा के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वह साल में एक-दो बार छुट्टियां मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके लिए यात्रा का मतलब सिर्फ नई जगहों की सूची पूरी करना नहीं, बल्कि नए अनुभव हासिल करना है।

उन्होंने अपनी पसंदीदा जगह का जिक्र करते हुए कहा, "अगर किसी एक स्थान को चुनना हो जो मेरे दिल के सबसे करीब है, तो वह दार्जिलिंग होगा। मुझे वहां का माहौल, विविधता, खूबसूरत पहाड़ी नजारे और यह एहसास बहुत पसंद है कि वहां की हर सड़क अपनी एक कहानी कहती है।"

फिल्मों के अलावा अविनाश वाधवन ने भारतीय टेलीविजन जगत में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वह कई लोकप्रिय धारावाहिकों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 'सपना बाबुल का... बिदाई' में इंद्रजीत राजवंश की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह 'मात पिता के चरणों में स्वर्ग', 'शोभा सोमनाथ की' जैसे चर्चित धारावाहिकों में भी नजर आ चुके हैं।

--आईएएनएस

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