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अरिजीत और अरमान से मेरा बॉन्ड ऐसा है कि सीधे कमी बता देता हूं : अमाल मलिक

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अरिजीत

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'आवारापन-2' के टाइटल ट्रैक 'ये आवारापन' को संगीतबद्ध किया है, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। कंपोजर ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि उनका मनपसंद गायक अरिजीत सिंह और उनके भाई व गायक अरमान मलिक हैं। दोनों के साथ ही वे अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं।

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने बताया, "अरिजीत और अरमान के साथ मेरा बॉन्ड कुछ इस कदर है कि उनके द्वारा गाए गए किसी गाने में मुझे कुछ समझ नहीं आाता, तो मैं सीधा कमी बता देता हूं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं यह भी कह देता हूं कि इस गाने का फाइनल वर्जन दूसरा सिंगर गाएगा।"

उन्होंने कहा, "अरमान और अरिजीत के साथ मेरे रिश्ते ऐसे हैं कि मैं दोनों से सीधे कह देता हूं - 'ये गाना अरमान या अरिजीत गाएगा। तुम भी एक बार ट्राई करो, देखते हैं कौन सबसे अच्छा करता है। अरमान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अरिजीत ने बहुत सारे डेमो गाए थे तभी वो अरिजीत बने हैं, ठीक वैसे ही अरमान ने भी सोनू निगम और केके के रिकॉर्डिंग में काफी असिस्ट किया है।"

उन्होंने बताया कि अरमान ने कई गानों में अरिजीत की भी रिकॉर्डिंग की है। तो सिंगर इन सब चीजों से ही सीखता है। हां, इस लिहाज से कहा जाए तो आज के सिंगर्स को इंडस्ट्री की बारीकियां सीखने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपोजर अब स्क्रैच वोकल्स के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं।

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का टाइटल ट्रैक 'ये आवारापन' एक बेहद भावुक और दर्द भरा गाना है। इस गाने को मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया है जबकि इसका संगीत अमाल मलिक ने दिया है और इसके बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं।

'आवारापन 2' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह साल 2007 में आई इमरान हाशमी की चर्चित फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है। इस फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम