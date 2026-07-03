अर्चना पूरन सिंह ने सुनाया पुराना किस्सा, कैसे अभिषेक बच्चन ने पानी में दिया था धक्का

मुंबई, 3 जुलाई (आईएएनएस)। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर कलाकार अर्चना पूरन सिंह को एक बार अभिषेक बच्चन ने पानी में धक्का दे दिया था।

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दरअसल, अर्चना ने आइकॉनिक मूवी 'अग्निपथ' में अभिषेक के पिता और दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया था। जब बिग बी को इस फिल्म के लिए 'बेस्ट एक्टर' का नेशनल अवॉर्ड मिला, तो बच्चन परिवार ने जीत का जश्न मनाने के लिए एक होटल में बड़ी पार्टी रखी, लेकिन पार्टी के दौरान, स्विट्जरलैंड से लौटे युवा अभिषेक ने कुछ ऐसा किया, जिससे उनके माता-पिता को बहुत शर्मिंदगी हुई और अर्चना भी नाराज हो गईं।

इसी को लेकर एक्टर अभिषेक बच्चन ने 'द कपिल शर्मा शो' में इस मजेदार घटना का जिक्र करते हुए कहा, "सब लोग कराओके गा रहे थे और मजा कर रहे थे। वहां एक स्विमिंग पूल भी था। मैं बच्चा था और शरारती भी। शायद मैं 13-14 वर्ष का रहा होऊंगा। तब मैंने अर्चना पूरन सिंह को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया।"

उस घटना को याद करते हुए अर्चना ने कहा, "मैंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे पीछे से स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया।" अपनी मेहमान के साथ हुई इस घटना पर बुरा महसूस करते हुए, अमिताभ और जया बच्चन ने अर्चना को सूखे कपड़े ऑफर किए।

बिग बी ने कहा, "ऊपर मेरे कुर्ते और पजामे रखे हैं। तो, अगर आप चाहें तो..." लेकिन, मैंने मना कर दिया और कहा, "मैं कुर्ता-पजामा पहनकर पार्टी में शामिल नहीं रहूंगी और वो भी अमित जी के साइज का।"

बता दें कि मुकुल आनंद के निर्देशन में बनी 'अग्निपथ' को यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म विजय दीनानाथ चौहान (अमिताभ का किरदार) की कहानी है, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनकर अपने पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के मिशन पर निकलता है।

दिलचस्प बात यह कि इस फिल्म का टाइटल मशहूर कवि और बिग बी के पिता हरिवंश राय बच्चन की इसी नाम की कविता 'अग्निपथ' से लिया गया था।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम