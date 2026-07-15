अपनी सुविधा के लिए मेरी बातों का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं : अनुराधा पौडवाल

मुंबई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने बुधवार को राम मंदिर और विश्वगुरु कहानी को लेकर अपने विचार शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत को गलत संदर्भ में दिखाने से वे काफी निराश हैं।

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गायिका अपने नोट में लिखती हैं, "मेरे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों को नमस्कार। इतने सालों में मुझे जो प्यार, सम्मान और सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं सभी की आभारी हूं। मैं अपने देश और उसके नेतृत्व से भी प्यार करती हूं और उसका सम्मान करती हूं। मुझ समेत हर नागरिक समझता है कि इस दुनिया में आगे बढ़ने और लीड करने के लिए हमें शिक्षित होना होगा। मैं हमेशा इस बात पर कायम रहूंगी। हम सभी को इस देश में सम्मान के साथ अपने विचार रखने की इजाजत है।"

उन्होंने लिखा, "हालांकि, जब किसी बातचीत को गलत तरीके से लिया जाता है और गलत टोन में सेंसेशनल बनाया जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसे वीडियो को सपोर्ट नहीं करती और लोगों से विनती करती हूं कि ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा न दें। कृपया ध्यान दें कि यह कोई 'स्पष्टीकरण' नहीं है, लेकिन किसी को भी अपनी सुविधा के लिए बातचीत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।"

बता दें कि कुछ समय पहले गायिका ने एक पॉडकास्ट में भारत के 'विश्वगुरु' नैरेटिव पर सवाल उठाए थे और देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में चिंता जाहिर की थी। इसमें उन्होंने कहा था, "लोग अक्सर भारत के ग्लोबल लीडर बनने की बात करते हैं, लेकिन हजारों स्कूलों का बंद होना उस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी फाउंडेशन पर सवाल उठाता है। कुछ साल पहले, मुझे भी लगता था कि भारत विश्वगुरु बनेगा, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जो उस नजरिए के उलट लगती हैं। यह बकवास बंद होनी चाहिए।"

अनुराधा पौडवाल ने कथित राम मंदिर डोनेशन स्कैम का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ऐसी घटनाएं गहरी आस्था वाली जगहों पर भी रिपोर्ट होती हैं, तो वे गंभीर चिंता पैदा करती हैं।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम