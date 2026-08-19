एटली ने 'द ओडिसी' को बताया 'सिनेमा से परे अनुभव', कहा-ये फिल्म आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज होने के बाद से दर्शकों का दिल जीतने के साथ-साथ बॉक्सऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। बुधवार को निर्देशक एटली ने भी फिल्म और निर्देशक के शानदार काम की जमकर सराहना की।

निर्देशक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक नोट शेयर किया और फिल्म को 'सिनेमा से परे शानदार अनुभव' बताया। एटली ने लिखा, "कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिन्हें आप बस देखते हैं, तो कुछ ऐसी कि जिनकी आप सिर्फ तारीफ करते हैं और कुछ आपको एक ऐसी होती हैं, जो आपको एकदम से ही दूसरी दुनिया में लेकर जाती हैं। 'द ओडिसी' ने मेरे लिए ऐसी ही है।"

एटली ने क्रिस्टोफर नोलन की सराहना करते हुए लिखा, "इस फिल्म का चित्रण अपनी बोली बोलती है, कैमरा भी एक किरदार जैसा लगता है, जो कहानी सुनाता है और लुडविग का म्यूजिक सिर्फ फिल्म के साथ नहीं चलता बल्कि वो सीधा आपकी धड़कनों में उतर जाता है।"

उन्होंने लिखा, "सिनेमा में बैठकर ऐसा रोमांच और अहसास मैंने बहुत कम महसूस किया है लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे साथ रहा वो बहुत पर्सनल था। जब आप दर्शक के तौर पर पूरी तरह इस फिल्म के हवाले हो जाते हो, यही एक सच्ची एपिक फिल्म होती है। मेरे लिए 'द ओडिसी' बिल्कुल वैसी ही थी।"

एटली ने फैंस से गुजारिश करते हुए कहा कि फिल्म 'द ओडिसी' को आईमैक्स पर जरूर देखें। उन्होंने लिखा, "फिल्म को अपने चारों तरफ महसूस करें, इसे अपने ऊपर हावी होने दो, बस इसे तुम्हें कहीं और ले जाने दो। कुछ सिनेमा देखने के लिए होता है। कुछ सिनेमा जीने के लिए होता है।"

प्रसिद्ध निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की महाकाव्य फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। प्राचीन यूनानी कवि होमर के लगभग 3000 साल पुराने प्रसिद्ध महाकाव्य पर आधारित यह फिल्म युद्ध, अपराध-बोध और घर वापसी की एक गहरी भावनात्मक कहानी बयां करती है।

महाकाव्य फिल्म 'द ओडिसी' अपनी विशाल भव्यता, अत्यधिक तेज साउंड-मिक्सिंग और मैट डेमन, टॉम हॉलैंड जैसे कलाकारों की भारी-भरकम स्टारकास्ट के कारण दर्शकों के बीच भारी चर्चा और बहस का केंद्र बनी हुई है। क्रिस्टोफर नोलन का नाम जो 'ओपेराहाइमर' और 'इंटरस्टेलर' जैसी फिल्मों के बाद पहली बार किसी प्राचीन पौराणिक गाथा को पर्दे पर लाए हैं, जिस वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों में दिलचस्पी देखी जा रही है।

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