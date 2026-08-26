शो में बीमार पड़ने पर छलका आकांक्षा चमोला का दर्द, कहा- ठीक से खाना भी नहीं मिला

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में अपने जीवन से जुड़े कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा देखने को मिला था। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में सीक्रेट रिवील करने के बाद माता-पिता के रिएक्शन के बारे में बताया।

अभिनेत्री का कहा, "नहीं मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम एक-दूसरे से बात नहीं करते और माता-पिता हमारे अपने होते हैं, तो वे क्या ही कहेंगे। कौन से माता-पिता अपने बच्चे से कुछ कहेंगे।"

जब अभिनेत्री से आईएएनएस ने पूछा, "कुछ लोगों ने आपकी बातों को बहुत डार्क-रिवीलेशन बताया। आप इस बारे में क्या कहेंगी?"

अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह कोई डार्क रिवीलेशन था। मैं पिछले डेढ़ साल से अपने माता-पिता के साथ रह रही हूं, वे एक तरह से इसके लिए तैयार थे। बस इतना हुआ कि उन्हें इसके बारे में नेटफ्लिक्स के जरिए पता चला। जहां तक बाइसेक्सुअलिटी की बात है, मुझे लगता है कि उन्हें इसके बारे में भी पता चल गया था।"

अभिनेत्री ने अपने गेम के बारे में बात करते हुए कहा, "मैंने शो के अंदर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। मैंने वही किया, जो मैं करना चाहती थी।

शो के अंदर अभिनेत्री आकांक्षा चमोला की हालत थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके पीछे की वजह पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "शो के अंदर हालात ऐसे थे कि कोई भी बीमार पड़ सकता है। आप इमोशनली, मेंटली और फिजिकली कमजोर हो जाते हैं। इसके बावजूद, कई बार ऐसा होता था कि आपको ठीक से खाना नहीं मिलता था। आप सर्वाइवल फेज में होते थे और आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, तो ऐसे में बीमार पड़ना तो स्वाभाविक है।"

अभिनेत्री से आगे कहा कि शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अटेंशन सीकर कहा था। अगर मैं उनको अटेंशन सीकर लगती हूं, तो होगी। मुझे किसी से अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलता है।"

--आईएएनएस

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