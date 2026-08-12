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मनोरंजन

अजय देवगन ने की 'ऑपरेशन सफेद सागर' की तारीफ, कहा- मैंने इस सीरीज का भरपूर आनंद लिया

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अजय

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। वॉर ड्रामा वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' रिलीज होने के बाद से ही खूब पसंद की जा रही है। आम दर्शक से लेकर मनोरंजन जगत के कई सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए सीरीज की जमकर सराहना की। इसी कड़ी में अब अभिनेता अजय देवनगन का नाम जुड़ गया है।

अभिनेता ने बुधवार को इंस्टाग्राम के जरिए सीरीज और इसकी कहानी की जमकर सराहना करने के साथ पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही, हमारे वीर जवानों के बलिदान को भी नमन किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर सीरीज का प्रोमो क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जिन वीरों ने हमेशा खुद से पहले देश को रखा, उन्हें दिल से नमन। हमारे भारतीय वायुसेना के वीर जवानों को सलाम। पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। यह शानदार कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा और मैंने इसका पूरा आनंद लिया। जय हिंद।"

एक 6-एपिसोड की वॉर ड्रामा वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में जिम्मी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, दीया मिर्जा, आदिल हुसैन, प्रजक्ता कोली और विनय पाठक मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं।

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक हवाई मिशन पर आधारित है। यह सीरीज भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित 'गोल्डन एरो' स्क्वाड्रन की सच्ची और शौर्यपूर्ण गाथा को बयां करती है।

सीरीज में युद्ध के मैदान के साथ-साथ राजनीतिक और कूटनीतिक तनावों (जैसे भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के बीच की हलचल) का भी यथार्थवादी चित्रण किया गया है।

इसमें दिखाया गया है कि कैसे लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली चोटियों पर बैठे दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए वायुसेना के पायलटों ने बेहद जोखिम भरे मिशन को अंजाम दिया था। विंग कमांडर धनोना (जिमी शेरगिल) के नेतृत्व में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा (सिद्धार्थ) और अन्य जांबाज पायलटों के मानवीय संघर्ष और देशप्रेम को पर्दे पर उतारा गया है। यह सीरीज 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसे हर जगह से जमकर सराहना मिल रही है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस