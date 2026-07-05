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आमिर-गौरी की शादी की पहली तस्वीर आई सामने; बेटे बने रिंग बेयरर, जमीन पर बैठकर कपल ने साइन किए पेपर्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 10:35 AM
आमिर-गौरी की शादी की पहली तस्वीर आई सामने; बेटे बने रिंग बेयरर, जमीन पर बैठकर कपल ने साइन किए पेपर्स

मुंबई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने तीसरी शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। रविवार को उन्होंने अपनी साथी गौरी स्प्रैट से रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। शादी की पहली तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में जमीन पर बैठकर आमिर और गौरी शादी के पेपर्स पर साइन करते नजर आ रहे है।

यह निजी समारोह मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर खान के घर पर आयोजित किया गया। शादी में न ज्यादा तामझाम किए गए और न ही कोई शादी इंतजाम था। सिर्फ परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए। सामने आई तस्वीर में आमिर मुस्कुराते हुए शादी के पेपर्स पर साइन कर रहे हैं, जबकि गौरी उनके बगल में बैठी नजर आ रही हैं। दोनों के चेहरे पर नई शुरुआत की खुशी साफ झलक रही है।

तस्वीर में आमिर और उनकी पूर्व पत्नी किरण राव के बेटे आजाद राव खा अपने हाथ में अंगूठी का डिब्बा लिए दिखाई दिए। वहीं, गौरी स्प्रैट के पिछली शादी से उनके बेटे भी आमिर और गौरी के बीच खड़े होकर रिंग बॉक्स थामे नजर आए। तस्वीर में आमिर की मां जीनत हुसैन भी नजर आ रही थीं।

दुल्हन बनीं गौरी स्प्रैट ने इस खास मौके पर आइवरी कलर का बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट पहना। उन्होंने इसके साथ लेयर्ड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और ब्रेसलेट कैरी किया। हेयरस्टाइल की बात करें, तो उन्होंने बालों की लूज चोटी को सफेद फूलों से सजाया हुआ था। लाइट मेकअप के साथ उनका लुक बेहद आकर्षक नजर आ रहा। वहीं आमिर खान लाइट क्रीम के कुर्ते में दिखाई दिए।

शादी में आमिर के बच्चे इरा खान और जुनैद खान भी मौजूद रहे। उनके दामाद नुपुर शिखरे भी इस पारिवारिक समारोह का हिस्सा बने। इसके अलावा फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, अंबानी परिवार के सदस्य, अभिनेता और निर्देशक वीर दास और राजनेता राज ठाकरे समेत तमाम हस्तियां भी इस खुशी के मौके पर पहुंची।

गौरी स्प्रैट लंबे समय से फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। वह आमिर खान प्रोडक्शन्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। आमिर और गौरी एक-दूसरे को करीब 25 साल से जानते हैं। हालांकि दोनों के बीच प्यार कुछ समय पहले ही शुरू हुए। लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखने के बाद अब उन्होंने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है।

आमिर खान की यह तीसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और बाद में किरण राव से शादी की थी।

--आईएएनएस

पीके/पीएम