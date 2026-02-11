69 की उम्र में 'सूबेदार' बने अनिल कपूर का दमदार एक्शन, रिलीज हुआ फिल्म का टीजर

मुंबई, 11 फरवरी (आईएएनएस)। 69 वर्ष की आयु में भी दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी लगभग हर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्रेम और समर्थन मिलता है।

हाल ही में फिल्म ‘वॉर-2’ में दमदार एक्शन के बाद अब अनिल कपूर अपनी नई फिल्म ‘सूबेदार’ में भी जबरदस्त एक्शन और गंभीर अंदाज में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका सशक्त और प्रभावशाली लुक उन्हें नई पीढ़ी के अभिनेताओं के बीच भी अलग पहचान देता दिखाई दे रहा है।

अनिल कपूर की आगामी फिल्म ‘सूबेदार’ का टीजर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म 5 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

एक्शन और ड्रामा से भरी 'सूबेदार' कई भावनाओं और पारिवारिक-सामाजिक परेशानियों से जूझते एक शख्स की कहानी है, जो सैनिक होते हुए भी जिंदगी में आई चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरी जान लगा देता है। 'सूबेदार' अर्जुन मौर्य की कहानी है जो एक आम नागरिक के रूप में जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, अपनी बेटी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को संभालते हैं और सामाजिक कुप्रथाओं का सामना करते हैं। कभी देश के लिए लड़ने वाले सैनिक रहे सूबेदार को अब अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए अपने कई दुश्मनों से लड़ना होगा।

1 मिनट से ज्यादा के टीजर में अभिनेता का राउडी लुक दिखाया गया है। 69 की उम्र में चश्मा लगाए, दुश्मनों को धूल चटाते अनिल कपूर कमाल लग रहे हैं। फिल्म 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली है और टीजर के रिलीज के साथ फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ चुका है।

अनिल कपूर के लिए फिल्म 'सूबेदार' खास है क्योंकि बीते साल उन्होंने अपने जन्मदिन पर पोस्ट रिलीज के साथ फिल्म के बारे में पहली बार जानकारी दी थी। अभिनेता का कहना था कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाती, बल्कि एक परिवार के संघर्ष और चुनौतियों को पेश करती है। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में होने वाली है। बता दें कि फिल्म में बतौर लीड भूमिका निभाने के अलावा अभिनेता ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म की कहानी सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने लिखी है, जबकि डायरेक्शन सुरेश त्रिवेणी ने किया है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस