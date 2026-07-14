'52 ब्लू' में शामिल होने पर नेहा धूपिया ने जताया आभार, कहा-इस फिल्म ने मेरी मेहनत को दुनिया तक पहुंचाया

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय-अंतरराष्ट्रीय ड्रामा फिल्म '52 ब्लू' का हाल ही प्रीमियर लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। अली अल अरबी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नेहा धूपिया, आदिल हुसैन और यादव शशिधर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

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मंगलवार को अभिनेत्री नेहा धूपिया ने प्रीमियर की खास झलक अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने अपनी भावनाएं शब्दों के जरिए बयां करते हुए लिखा, "'52 ब्लू' बाकी फिल्मों से अलग लगती है…सबसे पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अली, आपने सिनेमा बनाया है, जिसका हिस्सा बनना हर कलाकार का सपना होता है। मुझे अपनी लक्ष्मी के रूप में देखने और मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। इस फिल्म में मेरी क्षमता और अलग-अलग किरदार निभाने की काबिलियत और मेरी मेहनत को शायद पूरी दुनिया तक पहुंचना जरूरी था। उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए घर के आसपास के और भी लोग इसे देखेंगे और समझेंगे।"

अभिनेत्री नेहा धूपिया ने बताया कि वे फिल्म से जुड़े अनुभवों और भावनाओं को शेयर करने से तब तक रुकी रही, जब तक उन्होंने खुद फिल्म '52 ब्लू' देख नहीं ली। अभिनेत्री ने लिखा, "यह अनुभव मेरे कैरेक्टर की पहली लाइनों में से एक पर यकीन दिलाता है, जिसमें मैं कहती हूं, 'हम जो भी करते हैं और जिन लोगों से भी मिलते हैं, वे हमें उस दिशा में ले जाते हैं, जहां हमें जाना होता है।'

अभिनेत्री नेहा धूपिया ने फिल्म निर्माता अली अल अरबी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, "मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि हमने यह फिल्म बनाई। वहीं, बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म दुनिया के कुछ अलग-अलग हिस्सों में चुनिंदा दर्शकों के लिए दिखाई गई है और हमें उम्मीद है कि यह आगे भी और जगहों तक पहुंचेगी।"

अभिनेत्री नेहा धूपिया ने दर्शकों से अपील करते हुए लिखा, "जब भी मौका मिले, इस छोटी-सी खूबसूरत फिल्म को जरूर देखें। क्योंकि भावनाओं से भर देने के साथ-साथ यह आपको बड़े सपने देखने की उम्मीद भी देती है। सपने देखने के प्यार के लिए…और लियो मेसी के प्यार के लिए।"

यह फिल्म एक युवा भारतीय फुटबॉल प्रशंसक आशीष (यादव शशिधर) की कहानी है, जो अपने बचपन के आदर्श खिलाड़ी, लियोनेल मेस्सी से मिलने के सपने को पूरा करने के लिए केरल के एक द्वीप से कतर में आयोजित फीफा विश्व कप तक की यात्रा करता है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम