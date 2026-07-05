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वित्त मंत्री सीतारमण ने फ्रांस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 06:00 AM
वित्त मंत्री सीतारमण ने फ्रांस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना की

पेरिस/नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और एक मजबूत ताकत के तौर पर उनकी भूमिका की सराहना की, जो भारत के सॉफ्ट पावर, ग्लोबल स्टैंडिंग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाती है।

उन्होंने फ्रांस के मार्सिले में एक सभा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्य भाषण दिया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बाद में सीतारमण ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की।

उन्होंने फ्रांस के कैडाराचे में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) प्रोजेक्ट में योगदान देने वाले लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) के भारतीय प्रोफेशनल्स से भी बातचीत की।

आईटीईआर एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग है जिसका मकसद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना है।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट में भारत समेत सात मुख्य सदस्य देश शामिल हैं और कई दूसरे देशों के साथ और भी सहयोग समझौते किए गए हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने एलेन बेकौलेट और कट्टालाई रामचंद्रन श्रीराम का एक प्रेजेंटेशन और आईटीईआर में भारत के योगदान को भी देखा।

बाद में, गाइडेड विजिट के दौरान, वित्त मंत्री को आईटीईआर की सुविधाओं के बारे में बताया गया, जिसमें क्लीनिंग हॉल और असेंबली हॉल वॉक और टोकामक पिट का नजारा दिखाया गया।

वित्त मंत्री ने आईटीईआर एक्सपेरिमेंट में लगे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के समर्पण की सराहना की, जो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक है और भविष्य के लिए स्थिर और असीमित स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सहयोगियों के काम की भी सराहना की, साथ ही एलएंडटी, इनोक्स इंडिया, टीसीएस, टीसीई, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे जाने-माने औद्योगिक दिग्गजों की भी सराहना की, जो पिछले दो दशकों से इस प्रोजेक्ट में योगदान दे रहे हैं।

इससे पहले, भारत और फ्रांस ने जरूरी मिनरल्स, आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा नीति में ज्यादा द्विपक्षीय सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच वित्तीय उद्योग के कनेक्शन को और बढ़ाया।

वित्त मंत्री सीतारमण और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त, उद्योग, ऊर्जा और डिजिटल संप्रभुता रोलैंड लेस्क्योर ने ऐक्स-एन-प्रोवेंस में भारत-फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता (ईएफडी) की सहअध्यक्षता की।

--आईएएनएस

केके/एएस