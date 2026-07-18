विक्रम-1 का लॉन्च युवाओं को बड़े सपने देखने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को विक्रम-1 के सफल लॉन्च पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत को दिखाती है और देश भर के युवाओं को आत्मविश्वास के साथ इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, " मैंने स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम से बात की और उन्हें विक्रम-1 के सफल लॉन्च पर बधाई दी। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और निडर होकर इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करेगी।"
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा नई ऊंचाइयों पर। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल, विक्रम-1 के सफल लॉन्च पर स्काईरूट एयरोस्पेस को हार्दिक बधाई। अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाने के पीएम मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम, यह इनोवेशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को और मजबूत करेगा और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत का कद बढ़ाएगा।"
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, " यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है, जो हमारे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाती है, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देती है और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत के उदय को मजबूत करती है। यह मिशन भारत की तेजी से विस्तार करती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की अपार क्षमता को भी दर्शाता है। स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम और इस उल्लेखनीय उपलब्धि से जुड़े सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।"
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "विक्रम-1 का सफल फ़्लाइट टेस्ट भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने और इनोवेशन के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह कामयाबी हमारे युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा, भारतीय कंपनियों की बढ़ती क्षमताओं और उन सुधारों के असर को दिखाती है, जिन्होंने स्पेस सेक्टर में नए मौके खोले हैं।"
रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "भारत की स्पेस यात्रा सहयोग, एंटरप्रेन्योरशिप और आत्मनिर्भरता के एक नए दौर से गुज़र रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इस बदलाव को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस शानदार कामयाबी के लिए पूरी स्काईरूट टीम को बहुत-बहुत बधाई। उम्मीद है कि यह और भी इनोवेटर्स को प्रेरित करेगा और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की लगातार तरक्की में योगदान देगा।"
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पर लिखा, "भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और विकसित ऑर्बिटल-क्लास लॉन्च व्हीकल, 'विक्रम-1' की ऐतिहासिक पहली उड़ान, 'मिशन आगमन' के सफल लॉन्च पर स्काईरूट एयरोस्पेस को हार्दिक बधाई। यह बड़ी उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक क्रांतिकारी अध्याय की शुरुआत है। एसडीएससी-एसएचएआर से विक्रम-1 के सफल लॉन्च के साथ, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा-क्षमता को साबित किया है। यह सफलता स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम, इसरो , इन-स्पेस और इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों की दूरदर्शिता, समर्पण और अथक प्रयासों का प्रमाण है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट ‘विक्रम-1’ का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रेरणादायक उदाहरण है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती शक्ति का सशक्त प्रमाण है। स्काईरूट एयरोस्पेस के सभी वैज्ञानिकों एवं पूरी टीम को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। यह सफलता विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त करेगी।"
--आईएएनएस
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