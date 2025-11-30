अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

देश की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केटकैप 96,200 करोड़ रुपए बढ़ा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 30, 2025, 04:50 PM
देश की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केटकैप 96,200 करोड़ रुपए बढ़ा

मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। देश की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केटकैप इस हफ्ते 96,200.95 करोड़ रुपए बढ़ा है। इसकी वजह भारतीय शेयर बाजारों का मजबूत प्रदर्शन था।

शीर्ष 10 में जिन कंपनियों के मार्केटकैप में बढ़त देखी गई, उनमें बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन्फोसिस का नाम शामिल है। वहीं, भारतीय एयरटेल, एलआईसी और टीसीएस के मार्केट में गिरावट दर्ज की गई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 28,282.86 करोड़ रुपए बढ़कर 21,20,335.47 करोड़ रुपए हो गया है। बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 20,347.52 करोड़ रुपए बढ़कर 6,45,676.11 करोड़ रुपए हो गया है। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 13,611.11 करोड़ रुपए बढ़कर 15,48,743.67 करोड़ रुपए हो गया है।

आईसीआईसीआई बैंक का मार्केटकैप 13,599.52 करोड़ रुपए बढ़कर 9,92,725.97 करोड़ रुपए हो गया है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,671.41 करोड़ रुपए बढ़कर 5,79,644.16 करोड़ रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का मार्केट कैप 6,415.28 करोड़ रुपए बढ़कर 9,04,185.15 करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अतिरिक्त, दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस का मार्केटकैप 6,273.15 करोड़ रुपए बढ़कर 6,47,961.98 करोड़ रुपए हो गया है।

दूसरी तरफ भारती एयरटेल के बाजार पूंजीकरण में 35,239.01 करोड़ रुपए, एलआईसी का मार्केटकैप में 4,996.75 करोड़ रुपए और टीसीएस के मार्केटकैप में 3,762.81 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है।

24-28 नवंबर के कारोबारी हफ्ते में निफ्टी 0.52 प्रतिशत या 134.80 अंक बढ़कर 26,202.95 और सेंसेक्स 0.56 प्रतिशत या 474.75 अंक बढ़कर 85,706.67 पर बंद हुआ।

इस दौरान, शेयर बाजार में व्यापक स्तर पर तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 766.95 अंक या 1.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61,043.25 पर बंद हुआ। हालांकि, स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 18 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 17,829.25 पर बंद हुआ।

बाजार को ऊपर खींचने का काम फार्मा और पीएसयू बैंकों ने किया। निफ्टी पीएसयू बैंक (1.62 प्रतिशत) और निफ्टी फार्मा (1.85 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...