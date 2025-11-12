अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

दिल्ली ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट पर बढ़ी सुरक्षा, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

Nov 12, 2025, 03:06 AM

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार को एक कार में हुए धमाके के बाद इंडिगो ने मंगलवार को अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवायजरी जारी की है। एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों को बोर्डिंग से पहले सेकेंडरी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ सकता है।

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रैवल एडवायजरी जारी कर कहा, "सभी एयरपोर्ट्स पर अभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि वे एंट्री चेक, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और चेक इन के लिए जल्दी एयरपोर्ट पहुंचें।"

इंडिगो ने आगे कहा, "रेगुलेटरी जरूरतों को देखते हुए यात्रियों को बोर्डिंग से पहले सेकेंडरी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ सकता है। हम आपके सब्र और सहयोग की सराहना करते हैं। हम आपका बोर्ड पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। आपकी यात्रा सुरक्षित हो।"

राजधानी में घटी इस बड़ी घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली में बीते दिन हुई इस दुखद घटना में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गई। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वह हरियाणा में रजिस्टर्ड हुंडई आई20 कार थी। कार में हुए ब्लास्ट से आसपास की कम से कम 10 गाड़ियां भी खाक हो गईं।

मामले को लेकर जांच शुरू हो चुकी है।

इस कार ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा, "मैंने दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर सीनियर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मेरी ओर से उन्हें इस घटना के पीछे हर एक दोषी को ढूंढ कर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। इस काम में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियों के पूरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा।"

पीएम मोदी ने लाल किले में हुई इस घटना को लेकर कहा कि वे बीती रात इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/

