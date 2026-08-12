टाटा संस में नेतृत्व बदलाव की अटकलें तेज, एजीएम से पहले चेयरमैन पद छोड़ सकते हैं एन. चंद्रशेखरन

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। टाटा समूह के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले पद छोड़ने की संभावना पर चर्चा की है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब उनके निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और समूह के भीतर कुछ अहम मुद्दों पर मतभेदों की खबरें भी सामने आ रही हैं।

रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चंद्रशेखरन इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं कि वह अपना भविष्य शेयरधारकों के संभावित विवादास्पद मतदान पर छोड़ने की बजाय स्वयं इस्तीफा दे दें। हालांकि टाटा संस की ओर से ऐसी खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

हालांकि चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक जारी है, लेकिन चेयरमैन पद पर बने रहने के लिए उनका टाटा संस के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त होना जरूरी है। कंपनी की एजीएम में 18 अगस्त को उनके निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव पर शेयरधारकों द्वारा मतदान किया जाना है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अनिश्चितता टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और एन. चंद्रशेखरन के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेदों से जुड़ी बताई जा रही है। टाटा ट्रस्ट्स, टाटा संस का सबसे बड़ा शेयरधारक है और समूह की रणनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बताया जा रहा है कि फरवरी में टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर फैसला टाल दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएल टाटा ने समूह के कुछ नए कारोबारों के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई थी। इसी वजह से बोर्ड ने इस विषय पर अंतिम निर्णय को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

एन. चंद्रशेखरन का टाटा समूह के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने वर्ष 1987 में समूह में अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बने और कंपनी को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2017 में उन्हें टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।

इन अटकलों का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। बुधवार सुबह कारोबार के दौरान टाटा समूह की कई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा।

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर एनएसई पर 1 प्रतिशत से अधिक गिरकर करीब 1,066 रुपए पर कारोबार करता दिखा। वहीं टीसीएस का शेयर भी लगभग 1 प्रतिशत फिसलकर 2,424.50 रुपए के आसपास पहुंच गया।

इसके अलावा टाइटन कंपनी का शेयर करीब 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,075.10 रुपए पर कारोबार करता दिखा, जबकि टाटा पावर का शेयर लगभग 0.9 प्रतिशत गिरकर 376.60 रुपए पर पहुंच गया।

--आईएएनएस

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