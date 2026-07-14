त्रिपुरा के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को दुबई में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली : कृषि मंत्री

अगरतला, 14 जुलाई (आईएएनएस)। कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने मंगलवार को कहा कि त्रिपुरा के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों, जिनमें मशहूर 'क्वीन' अनानास भी शामिल हैं, को दुबई में ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की राज्य की कोशिशों के लिए एक बड़ी कामयाबी है।

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इस विकास पर खुशी जाहिर करते हुए, नाथ ने कहा कि यह कामयाबी त्रिपुरा के किसानों की लगन और कड़ी मेहनत, कृषि विभाग की प्रतिबद्धता और राज्य सरकार की उन लगातार कोशिशों को दिखाती है जिनसे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिला है और राज्य के बेहतरीन कृषि उत्पादों को ग्लोबल बाजार से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि निर्यात के नए मौके पैदा करेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और दुनिया-भर में बेहतरीन ऑर्गेनिक बागवानी उत्पादों के उत्पादक के तौर पर त्रिपुरा की पहचान को मजबूत करेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे मिलकर त्रिपुरा की ऑर्गेनिक उत्कृष्टता को दुनिया-भर के बाजारों तक पहुंचाते रहेंगे।

नाथ, जिनके पास बिजली विभाग का भी जिम्मा है, ने 10 जुलाई को दुबई की एक संस्था के जरिए खाड़ी देशों को निर्यात के लिए राज्य के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की एक खेप को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने इस पहल को त्रिपुरा के किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया था।

निर्यात की गई खेप में 1,300 से ज्यादा ऑर्गेनिक खुशबूदार नींबू, 182 किलो देसी ऑर्गेनिक खुशबूदार 'कालिकहासा' चावल और 350 ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए 'क्वीन' अनानास शामिल थे। ये उत्पाद त्रिपुरा की अलग-अलग किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) द्वारा सप्लाई किए गए थे।

यूएई में सफल निर्यात और ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से और ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही इससे विदेशी बाज़ारों में राज्य के ज्यादा कीमत वाले बागवानी और कृषि उत्पादों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

मंत्री ने कहा कि दुबई स्थित यह संस्था खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में सबसे बड़ी पूरी तरह से काम करने वाली रिटेल मार्केटिंग संस्थाओं में से एक है, जिसका कारोबार छह जीसीसी देशों में फैला है और खरीद नेटवर्क 85 से ज्यादा देशों में है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी ग्लोबल पहचान वाली रिटेल चेन के मार्केटिंग नेटवर्क में त्रिपुरा के ऑर्गेनिक उत्पादों का शामिल होना राज्य के लिए गर्व की बात है और इससे किसानों के लिए नए मौके पैदा होंगे और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सफल निर्यात राज्य के किसानों और एफपीसी की उच्च गुणवत्ता वाले ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के उत्पादन के प्रति लगन, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नाथ ने बताया कि त्रिपुरा ने हाल ही में जर्मनी को 10,000 किलो ऑर्गेनिक सूखी 'बर्ड्स आई मिर्च' का निर्यात किया था, और पिछली खेप (10 जुलाई) राज्य के ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता में एक और अहम उपलब्धि थी। उन्होंने बताया कि दुबई को ऑर्गेनिक खुशबूदार नींबू, ऑर्गेनिक कालीखासा खुशबूदार चावल और क्वीन अनानास के निर्यात के साथ, त्रिपुरा के ऑर्गेनिक उत्पादों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक और अहम उपलब्धि हासिल की है।

मंत्री ने कहा कि ये सफलताएं राज्य के किसानों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ-साथ त्रिपुरा की ऑर्गेनिक खेती को दुनिया भर में मिल रही पहचान को दर्शाती हैं।

नाथ ने कहा कि उन्हें दुबई के लिए ऑर्गेनिक खुशबूदार नींबू, ऑर्गेनिक कालीखासा खुशबूदार चावल और ऑर्गेनिक क्वीन अनानास की इस निर्यात खेप की सफल शुरुआत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वैल्यू एडिशन, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज को मजबूत करके लगातार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले और उनकी आय में सुधार हो। उन्होंने कहा कि निर्यात की यह पहल प्रीमियम ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के उभरते हुए उत्पादक के तौर पर त्रिपुरा की स्थिति को और मजबूत करेगी और विदेशी बाजारों में राज्य की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी।

--आईएएनएस

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