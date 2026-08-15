सोना इस हफ्ते 2 हजार रुपए से अधिक महंगा हुआ, चांदी 2.33 लाख के पार

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सोने और चांदी में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिससे दोनों कीमती धातुएं क्रमशः 2 हजार रुपए से अधिक महंगी हो गई हैं।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 2,742 रुपए बढ़कर 1,52,363 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,49,621 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,39,565 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,37,053 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,14,272 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,12,216 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

इस हफ्ते सोने में सबसे न्यूनतम दाम 10 अगस्त को शाम के सत्र में 1,50,641 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया। वहीं, उच्चतम दाम 12 अगस्त को शाम के सत्र में 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया।

सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है।

चांदी का दाम 2,469 रुपए बढ़कर 2,33,842 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,31,373 रुपए प्रति किलो था।

इस हफ्ते चांदी में उच्चतम दाम 12 अगस्त को शाम के सत्र में 2,37,214 रुपए प्रति किलो देखा गया। वहीं, न्यूनतम दाम 10 अगस्त को शाम के सत्र में 2,31,373 रुपए प्रति किलो देखा गया।

आईबीजेए की ओर से दिन में दो बार सुबह और शाम के सत्र में सोने और चांदी की कीमतों को जारी किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम 4,440 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 65 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोने और चांदी में तेजी की वजह महंगाई का लगातार घटना है, जो कि अमेरिका में जुलाई में घटकर 3.4 प्रतिशत हो गई है, जो कि जून में 3.5 प्रतिशत थी। इससे फेड की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की संभावनाओं में करीब कमी आई है। यह सोने के लिए सकारात्मक है।

--आईएएनएस

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