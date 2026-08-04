सोने का भाव आज करीब 1.43 लाख रुपए: क्यों बढ़ रहा है छोटे-छोटे पेटीएम गोल्ड निवेशों का चलन

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे हैं, लेकिन इनमें हर सप्ताह तेज उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में अब अधिक रिटेल निवेशक एकमुश्त बड़ी खरीदारी करने के बजाय पेटीएम गोल्ड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छोटी-छोटी और नियमित खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

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घरेलू बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। यह ऐसे समय में है जब पिछले कुछ समय से सोने की कीमतें सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रही हैं। यह कीमत 29 जनवरी 2026 को बने करीब 1.78 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर से लगभग 20 प्रतिशत कम है। उस समय सुरक्षित निवेश की मांग अपने चरम पर थी।

सोने की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों, डॉलर की मजबूती और पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति पर निर्भर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था और अब बाजार की नजर उसके अगले फैसले पर टिकी है।

अधिकांश प्रमुख विश्लेषकों ने सोने के लिए अपने लक्ष्य में कुछ कटौती की है, लेकिन मध्यम अवधि में वे अब भी सोने को लेकर सकारात्मक हैं। इसकी वजह केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद और वैश्विक अनिश्चितता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और निवेशकों की मांग के चलते सोने को समर्थन मिलता रहेगा, हालांकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर की मजबूती कीमतों में उतार-चढ़ाव बनाए रख सकती है।

जो परिवार धीरे-धीरे सोने में निवेश बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ऊंची कीमतों और लगातार उतार-चढ़ाव के बीच सही समय चुनना मुश्किल हो जाता है। एक साथ बड़ी रकम लगाने पर ऊंचे स्तर पर खरीदारी का जोखिम रहता है, जबकि इंतजार करने पर कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में थोड़ा-थोड़ा और नियमित निवेश करने की रणनीति अलग-अलग कीमतों पर खरीदारी का अवसर देती है और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का असर कम हो जाता है।

पेटीएम गोल्ड के जरिए ग्राहक लाइव बाजार भाव पर 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें निवेश की शुरुआत केवल 51 रुपए से की जा सकती है। साथ ही, जो निवेशक नियमित निवेश करना चाहते हैं उनके लिए डेली गोल्ड एसआईपी की सुविधा भी उपलब्ध है।

यह डिजिटल गोल्ड एमएमटीसी-पीएएमपी के साथ साझेदारी में उपलब्ध कराया जाता है और इसके बराबर का भौतिक सोना बीमाकृत, बैंक-ग्रेड वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है।

निवेशक अपनी होल्डिंग्स को मौजूदा बाजार भाव पर बेच सकते हैं या उन्हें 24 कैरेट प्रमाणित भौतिक सोने में बदलकर मंगवा सकते हैं। इसकी होम डिलीवरी देशभर के 12,000 से अधिक पिन कोड पर उपलब्ध है। पेटीएम ने अपनी हालिया तिमाही आय रिपोर्ट में पेटीएम गोल्ड सहित वेल्थ प्रोडक्ट्स से बेहतर कमाई का भी उल्लेख किया है।

हालांकि, यह रणनीति बाजार जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं करती। सोने की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ गिर भी सकती हैं। इसलिए सोने को पूरे निवेश पोर्टफोलियो के बजाय एक विविधीकृत निवेश योजना का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस साल की दूसरी छमाही में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना को देखते हुए कई छोटे निवेशकों का ध्यान अब सही समय तलाशने के बजाय नियमित और छोटी रकम से लगातार निवेश करने पर केंद्रित हो गया है।

--आईएएनएस

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