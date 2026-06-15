सीएम नायडू ने सिंगापुर के स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट को आंध्र प्रदेश के साथ साझेदारी के लिए आमंत्रित किया

अमरावती, 15 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को सिंगापुर में स्टार्टअप फाउंडर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स से बातचीत की तथा उन्हें राज्य की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।

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सिंगापुर के दो दिन के दौरे पर गए चंद्रबाबू नायडू ने स्टार्टअप फाउंडर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक निवेश साझेदारी के लिए आंध्र प्रदेश के विजन पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में स्टार्टअप फाउंडर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स से मिलना और विचार-विमर्श करना सुखद अनुभव रहा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "वेंचर कैपिटल विचारों को बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले व्यवसायों में बदलने, नवाचार को बढ़ावा देने, जोखिम उठाने और भविष्य के उद्योगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी उद्यमी आबादी, 'वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर' जैसी पहल और 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ आंध्र प्रदेश नवाचार-आधारित विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।"

उन्होंने कहा, "स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और उभरते क्षेत्रों में अवसर सृजित करने के लिए हमने 'रतन टाटा इनोवेशन हब' जैसे संस्थानों की स्थापना भी की है। मैंने निवेश समुदाय को हमारे साथ साझेदारी करने, क्रांतिकारी नवाचारों को समर्थन देने और आंध्र प्रदेश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है।"

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पाक अंबुले से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइस, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा हुई।

नायडू ने कहा, "मैंने प्राकृतिक खेती में आंध्र प्रदेश की प्रगति, हमारे विश्वस्तरीय कृषि और बागवानी निर्यात तथा एविएशन एमआरओ और जहाज निर्माण क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर भी प्रकाश डाला।"

रविवार शाम सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री का वहां रह रहे तेलुगु समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें और उनकी टीम को शानदार स्वागत देने के लिए उनका धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री निवेश आकर्षित करने तथा अमरावती और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास से जुड़े सहयोग की समीक्षा के लिए सिंगापुर दौरे पर हैं।

सीएम नायडू सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वह 'वर्ल्ड सिटीज समिट' में भी हिस्सा लेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री नायडू मंगलवार शाम को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा आयोजित रोड शो में शामिल होंगे और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस