निखिल कामथ के आने वाले पॉडकास्ट में नजर आएंगे एलन मस्क, 'एक्स' पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। ब्रोकिंग फर्म जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के पॉडकास्ट "डब्ल्यूटीएफ इज" के अगले एपिसोड में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला एवं स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के प्रमुख एलन मस्क नजर आएंगे। यह जानकारी कामथ की ओर से अगले एपिसोड के लिए सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर से मिली।

वीडिया में कामथ, मस्क से मजाकिया अंदाज में बातचीत करते नजर आ रहे हैं और उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं।

टीजर में कमाथ, मस्क के लेटर 'एक्स' को ज्यादा तरजीह देने के बारे में सवाल पूछते हैं, जिस पर मस्क हंसते हुए जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसे मेरे साथ क्यों है।

इसके टीजर में कामथ पूछते हैं कि मस्क "द मैट्रिक्स" के किस किरदार की भूमिका निभाना चाहेंगे।

मस्क जवाब देते हैं, "एजेंट स्मिथ,वह मेरे हीरो हैं," और इस दौरान वह अपने लहजे में मजाकिया अंदाज बनाए रखते हैं।

इसके अलावा, कामथ ने एलन मस्क के दोस्तों को लेकर भी सवाल पूछे हैं, जिसका मस्क की ओर से जवाब दिया गया है।

कामथ की ओर से इस टीजर को ब्लैक और व्हाइट में शेयर किया गया है। हालांकि, पॉडकास्ट का नया एपिसोड कब जारी होगा, इसे लेकर कोई सटीक नहीं जानकारी दी गई है।

मस्क मौजूदा समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी संपत्ति 482 अरब डॉलर है।

इससे पहले कामथ कई मशहूर हस्तियों के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल समेत कई नामी हस्तिओं का का नाम शामिल है।

निखिल कामथ, देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनियों में से एक जीरोधा के सह-संस्थापक है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 2.5 अरब डॉलर है।

