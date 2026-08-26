लखनऊ-बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट में मिली बम की धमकी, सिक्योरिटी चेक में निकली फर्जी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। इंडिगो की लखनऊ से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। हालांकि, यह जानकारी फर्जी निकली और सिक्योरिटी चेक में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इंडिगो की लखनऊ से बेंगलुरु जा रही उड़ान 6ई321 को गंतव्य स्थान पर पहुंचते समय बम की धमकी मिली और इस दौरान सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। फ्लाइट एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी और ग्राउंड स्टाफ की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि, जांच में बम की धमकी झूठी निकली।

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और संबंधित अधिकारियों ने विमान की अच्छी तरह से जांच की। इस दौरान, बम की धमकी झूठी निकली और विमान को फिर से उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है।

एयरलाइन के मुताबिक, इसका मामले का लखनऊ एयरपोर्ट के संचालन या वहां की सुरक्षा व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह पूरा मामला बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान पहुंचने के बाद सामने आया।

इससे पहले 18 अगस्त को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (शमशाबाद यानी हैदराबाद) से विशाखापत्तनम जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 208 को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं। अधिकारियों को यह धमकी ईमेल से प्राप्त हुई, जिसके बाद विमान की व्यापक जांच शुरू कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, शमशाबाद-विशाखापत्तनम इंडिगो फ्लाइट 208 को लेकर बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की। सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विमान की गहन तलाशी ली गई, हालांकि, जांच के दौरान कुछ नहीं मिला।

इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टी2) पर एक यात्री के गैर-जिम्मेदाराना मजाक से उस समय हड़कंप मच गया था, जब उसने सुरक्षा जांच के दौरान अपने बैग में बम होने की बात कह दी थी। इस बयान के बाद दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को टेक ऑफ से ठीक पहले रोकना पड़ा और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यात्री को विमान से उतारकर हिरासत में ले लिया।

--आईएएनएस

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