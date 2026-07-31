लीला पैलेसेज का मुनाफा अप्रैल-जून अवधि में तिमाही आधार पर 71 प्रतिशत घटकर 49 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस) लीला पैलेसेज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के लिए उसका समेकित शुद्ध लाभ तिमाही आधार पर 71.46 प्रतिशत घटकर 49 करोड़ रुपए रहा है।

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कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इससे पहली की तिमाही यानी जनवरी-मार्च अवधि में यह आंकड़ा 171.7 करोड़ रुपए था।

वहीं, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9 करोड़ रुपए था, जो दिखाता है कि जून तिमाही में कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 444 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

तिमाही आधार पर, परिचालन से राजस्व पिछली तिमाही के 484.4 करोड़ रुपए से 27.33 प्रतिशत घटकर 352 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि, सालाना आधार पर इसमें 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपना परिचालन से राजस्व 275 करोड़ रुपए था।

तिमाही के दौरान कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में भी मजबूती आई। समायोजित एबिटडा वार्षिक आधार पर 41.6 प्रतिशत बढ़कर 143 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 101 करोड़ रुपए था।

जून तिमाही में एबिटडा मार्जिन बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 36.7 प्रतिशत था। यह दिखाता है कि कंपनी की लागत अनुशासन में सफल रही है।

आय की घोषणा के साथ ही, निदेशक मंडल ने श्लॉस तडोबा प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) के अधिग्रहण को 120 करोड़ रुपए में मंजूरी दी, जिसका भुगतान एक या अधिक किश्तों में किया जाएगा।

एसटीपीएल, लीला पैलेसेज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संबंधित पक्ष (रिलेटेड पार्टी) है। कंपनी ने कहा कि यह अधिग्रहण कैलेंडर वर्ष 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है।

आय की घोषणा के बाद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर लीला पैलेसेज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के शेयर 5.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 494 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुए।

--आईएएनएस

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