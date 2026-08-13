जीवन के निर्णायक क्षणों में अपने मूल्यों, विश्वासों और दृढ़ निश्चय के प्रति सच्चे बने रहना सबसे जरूरी: गौतम अदाणी

अहमदाबाद, 13 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने गुरुवार को कहा कि जीवन के निर्णायक क्षणों में अपने मूल्यों, विश्वासों और दृढ़ निश्चय के प्रति सच्चे बने रहना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है।

स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में अदाणी समूह के चेयरमैन ने विश्वास, त्याग और भारत की स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर विचार साझा किए।

उन्होंने कहा, “ऐसे समय आते हैं जब आप सबसे महत्वपूर्ण काम यह कर सकते हैं कि आप उस चीज के प्रति सच्चे रहें जिसे आप जानते हैं, जिसे आप महत्व देते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं।”

15 अगस्त के महत्व पर गौतम अदाणी ने कहा कि उनके लिए स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन भी है। उन्होंने कहा कि बड़े बदलाव की यात्रा के लिए त्याग और धैर्य की आवश्यकता होती है।

अरबपति उद्योगपति ने कहा, “15 अगस्त मेरे लिए केवल उत्सव का दिन नहीं है बल्कि यह कृतज्ञता का दिन भी है। और शायद यह कृतज्ञता हमें जीवन का एक और गहरा सबक सिखाती है कि कोई भी बड़ा बदलाव त्याग के बिना और धैर्य के बिना संभव नहीं होता।”

गौतम अदाणी ने विश्वास के महत्व पर भी बात की और कहा कि विश्वास हर दिन कार्यों, प्रतिबद्धताओं और चरित्र के माध्यम से बनाया जाता है।

अदाणी समूह के चेयरमैन ने कहा कि इन्हीं मूल्यों ने उनकी यात्रा को आकार दिया है और ये आज भी अदाणी समूह के लोगों के साथ मिलकर काम करने के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं।

उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा मूल्य है जिसने उनकी यात्रा का मार्गदर्शन किया है और आज भी हमारे साथ मिलकर काम करने के तरीके को आकार देता है।”

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विचार-विमर्श के तहत “अपनी बात अपनों के साथ” कार्यक्रम के माध्यम से तीन लाख से अधिक कर्मचारी और साझेदार एक साथ आए और संगठन की साझा यात्रा पर विचार किया। इस दौरान विश्वास, चरित्र और प्रतिबद्धता को केंद्र में रखा गया।

गौतम अदाणी ने देश की विकास परियोजनाओं में शामिल श्रमिकों और युवा इंजीनियरों के योगदान को भी रेखांकित किया।

खावड़ा में कर्मचारियों के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए, जहां देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में से एक विकसित की जा रही है, उन्होंने कहा कि उनका काम केवल पेशेवर प्रतिबद्धता को ही नहीं दर्शाता, बल्कि खुद से भी बड़ी किसी चीज में योगदान देने का गौरव भी दिखाता है।

--आईएएनएस

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