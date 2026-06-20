इंटरनेट इकोसिस्टम में विश्वास, मजबूती और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत : आईटी सचिव

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। निक्सी यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) के 23 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके अध्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव एस. कृष्णन ने इंटरनेट इकोसिस्टम में भरोसा, मजबूती और सुरक्षा को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में चार नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि निक्सी ने भारत के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों में देश की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस अवसर पर आईएक्स पोर्टल, मायआईआरआईएनएन पोर्टल, डॉट इन ऑक्शन पोर्टल और एआई-पावर्ड डब्ल्यूएचओआईएस स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म जैसी चार नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई।

इन पहलों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में संचालन को अधिक प्रभावी बनाना है।

निक्सी के अनुसार, एआई आधारित डब्ल्यूएचओआईएस स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म डोमेन नामों की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा और संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाएगा।

इससे भारत के "डॉट इन" डोमेन स्पेस को और अधिक सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान उन संस्थाओं और हितधारकों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आईसीएएनएन के स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट उपाध्यक्ष और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक समीरन गुप्ता ने वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस और मानक निर्धारण से जुड़ी चर्चाओं में भारत की भागीदारी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि निक्सी फेलोशिप प्रोग्राम जैसी पहलें ऐसे नए नेतृत्व को तैयार कर रही हैं, जो इंटरनेट के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

वहीं, निक्सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देवेश त्यागी ने कहा कि भारत में इंटरनेट के अगले चरण की सफलता तीन महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करेगी - भरोसा, नवाचार और देश के हर हिस्से के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट का विकास तभी सार्थक होगा जब देश के सभी क्षेत्रों के लोग इसमें समान रूप से शामिल हो सकें।

आधिकारिक बयान के अनुसार, निक्सी वर्तमान में 39 लाख से अधिक डॉट इन डोमेन नामों का प्रबंधन कर रहा है।

इसके अलावा, संस्था देश भर में 79 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स (आईएक्सपी) संचालित करती है और 22 भारतीय भाषाओं में डोमेन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

निक्सी देश में आईपीवी6 तकनीक को बढ़ावा देने का भी कार्य कर रही है और वर्तमान में भारत में आईपीवी6 अपनाने की दर लगभग 78.34 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

--आईएएनएस

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