इंडिगो की वेबसाइट में फिर आई तकनीकी खराबी, यात्रियों ने बुकिंग में परेशानी की शिकायत की

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। इंडिगो की वेबसाइट में शुक्रवार को एक बार फिर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण कई यात्री फ्लाइट टिकट बुकिंग, वेब चेक-इन और कुछ ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल भी नहीं कर सके। कुछ यूजर्स ने एयरलाइन के मोबाइल ऐप में लॉग-इन करने में भी परेशानी की शिकायत की।

एयरलाइन ने भी एक सर्विस एडवाइजरी जारी कर इस समस्या की पुष्टि की हैं।

इंडिगो ने बताया कि उसके मुख्य रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में रुक-रुककर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस समस्या के कारण कुछ ग्राहकों को उसकी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।

एयरलाइन ने कहा, "हमारे मुख्य रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में फिलहाल रुक-रुककर तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिससे कुछ ग्राहकों के लिए हमारी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है।"

एयरलाइन ने आगे कहा, "हमारी टीमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही हैं, ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जा सके।"

तकनीकी खराबी के दौरान इंडिगो की वेबसाइट पर फ्लाइट बुकिंग सेवाओं को एक्सेस करने की कोशिश करने पर "नो डेटा अवेलेबल" का संदेश दिखाई दे रहा था। कई यात्रियों ने एयरलाइन के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए भी शिकायतें दर्ज कराईं। यात्रियों ने बुकिंग फेल होने, वेब चेक-इन में समस्या और भुगतान की पुष्टि मिलने में देरी या पुष्टि न मिलने की शिकायत की।

एयरलाइन ने अभी तक इस तकनीकी खराबी के सटीक कारण का खुलासा नहीं किया है और न ही यह बताया है कि रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म की समस्या को दूर करने में कौन-सा टेक्नोलॉजी पार्टनर मदद कर रहा है।

यह घटना इंडिगो द्वारा अपने मुख्य रिजर्वेशन सिस्टम में इसी तरह की समस्या की जानकारी दिए जाने के सिर्फ दो दिन बाद हुई है। बुधवार को एयरलाइन ने कहा था कि उसके प्लेटफॉर्म में "रुक-रुककर समस्याएं" आ रही हैं, जिससे ग्राहकों की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।

एक ही सप्ताह में तकनीकी समस्या दोबारा सामने आने से उन यात्रियों में चिंता बढ़ गई है, जो बुकिंग, चेक-इन और भुगतान से जुड़ी सेवाओं के लिए इंडिगो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।

घरेलू बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। जुलाई में देश के घरेलू विमानन बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 67 प्रतिशत थी। ऐसे में उसके रिजर्वेशन और बुकिंग सिस्टम में आने वाली तकनीकी खराबी से देशभर में बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हो सकते हैं।

एयरलाइन की ताजा एडवाइजरी में उसकी ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने की कोई समयसीमा नहीं बताई गई है।

--आईएएनएस

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