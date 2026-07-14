इंडिया पोस्ट ने पहली तिमाही में पहली बार 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार किया, रचा नया इतिहास: ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में पहली बार 4,000 करोड़ रुपए के कारोबार का आंकड़ा पार कर नया इतिहास रच दिया है। विभाग ने इस अवधि में 4,008.95 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक पहली तिमाही का कारोबार दर्ज किया है।

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राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित डाक विभाग की तिमाही बिजनेस रिव्यू बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंधिया ने अप्रैल-जून तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा की और मौजूदा वित्त वर्ष के शेष समय के लिए विभाग की रणनीतिक रूपरेखा भी तय की। बैठक में डाक निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों और देश के सभी 23 पोस्टल सर्किलों के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल शामिल हुए।

सिंधिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि की तुलना में इस बार पहली तिमाही का कारोबार 22.2 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह भारत पोस्ट के इतिहास में पहली बार है जब किसी तिमाही में विभाग का राजस्व 4,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट के एक आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और नागरिक-केंद्रित संगठन के रूप में हुए बदलाव को दर्शाती है। साथ ही यह देश भर में कुशल, नवोन्मेषी और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डाक कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।

सिंधिया ने कहा, "वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही का यह रिकॉर्ड प्रदर्शन केवल एक वित्तीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों नागरिकों के विश्वास का प्रतीक है, जो हर दिन इंडिया पोस्ट पर भरोसा करते हैं। हमारा लक्ष्य इंडिया पोस्ट को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, तकनीक-संचालित और नागरिकों को प्राथमिकता देने वाला संगठन बनाना है।"

बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग के छह प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सभी प्रमुख बिजनेस वर्टिकल्स में वृद्धि दर्ज की गई।

पार्सल सेवाओं ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 49.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि मेल सेवाओं का कारोबार 41.9 प्रतिशत बढ़ा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 34.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, नागरिक-केंद्रित सेवाएं सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहीं, जिसमें 85.7 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया।

इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) और ग्रामीण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (आरपीएलआई) के संयुक्त कारोबार में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के कारोबार में 9.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सिंधिया ने कहा कि सभी प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि यह साबित करती है कि इंडिया पोस्ट का विविधीकृत कारोबारी पोर्टफोलियो लगातार मजबूत हो रहा है और देश भर में सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है।

--आईएएनएस

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