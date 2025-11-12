हमारी नई उद्योग नीति के प्रभाव से मात्र 10 महीनों में 7.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त : विष्णुदेव साय

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रदेश में नई उद्योग नीति लाए जाने और 10 महीने में करीब साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की जानकारी दी।

साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अहमदाबाद की पावन भूमि में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया। हम अपने प्रदेश में नई उद्योग नीति लाएं हैं, जो कि बेहद कारगर साबित हो रही है। 10 महीने में करीब साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं।"

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, "आज भी हमारे गुजरात प्रदेश के सभी उद्यमी पहुंचे हुए हैं। करीब 8 कंपनियों से एमओयू हुआ है और 33 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिले हैं।"

छत्तीसगढ़ के सीएम ने निवेश प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि छतीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनीज संपदा मौजूद है।

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "कोयला, बिजली, पानी और मैनपावर के साथ हमारा राज्य उद्योग के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट उपलब्ध करवाता है। हम इन सभी कंपनियों का अभिनंदन करते हैं।"

सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में इंवेस्टर कनेक्ट को लेकर जानकारी दी।

उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को आगे बढ़ाने को लेकर वे वाडीलाल ग्रुप के प्रबंध निदेशक देवांशु गांधी से मिले। इस मुलाकात में प्रदेश में आइसक्रीम, फ्रोजन फूड व अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्माण की इकाई स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई।"

एक दूसरी पोस्ट में साय ने कहा, "अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट के दौरान टोरेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष जिनल मेहता से मुलाकात हुई। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक वातावरण और निवेश अनुकूल नीतियों की सराहना की और छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र में 22,900 करोड़ रुपए और फार्मा सेक्टर में 200 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं।"

इस बीच, विष्णुदेव साय ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में शामिल होने को लेकर भी जानकारी दी।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "गुजरात में हमारे देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पर भारत पर्व मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के राज्यों की भागीदारी देखी जा रही है। छतीसगढ़ बीते दिन 10 नवंबर को भारत पर्व में शामिल हुआ। इस आयोजन में छतीसगढ़ का पैवेलियन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए।"

