हजारों यूजर्स का व्हाट्सएप अचानक हुआ बंद, मेटा बोला-रिव्यू में है अकाउंट

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। मेटा-बैक्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कई अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनमें यूजर्स ने बताया है कि उनके अकाउंट्स 24 घंटे तक रिव्यू में रहते हैं और वे एप्लिकेशन के खास फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।

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मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए नोटिफिकेशन में लिखा है, "अकाउंट रिव्यू में है। अपील की तारीख: 3 अगस्त 2026। आपके अकाउंट की एक्टिविटी और डिवाइस की जानकारी चेक की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमारी टर्म्स ऑफ सर्विस को फॉलो करता है। हम आपको रिजल्ट के बारे में बताएंगे, आमतौर पर 24 घंटे के अंदर।"

नोटिफिकेशन में 'अकाउंट की दिक्कतों के बारे में जानें' का विकल्प भी है, जो व्हाट्सएप के जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में गाइडेंस देता है, साथ ही चोरी हुए फोन और कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट के बारे में जानकारी भी देता है।

यूजर्स ने सोमवार शाम को इस दिक्कत की रिपोर्ट की, जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि वे कंपनी से पहले से कोई सूचना मिले बिना व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने इस दिक्कत की रिपोर्ट की।

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बिना किसी वजह के बंद कर दिया गया है। मैंने पहले ही अपील कर दी है, लेकिन रिव्यू पेज पर सिर्फ एक आम मैसेज दिख रहा है जिसमें लिखा है कि इसे आम तौर पर 24 घंटे के अंदर रिव्यू किया जाएगा। मेरी तुरंत मदद करें।"

एक और यूजर, सलोनी ने एक्स पर पोस्ट किया, "मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बिना किसी वॉर्निंग के अचानक बंद कर दिया गया। मैं सिर्फ आधिकारिक ऐप इस्तेमाल करती हूं और मेरा काम व्हाट्सएप पर निर्भर करता है। प्लीज मदद करें। यह बिल्कुल जरूरी नहीं था।"

इससे पहले जुलाई में रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि सरकार व्हाट्सएप के प्रस्तावित उपयोगकर्ता नाम फीचर के विवाद के बाद भारत में संचालित मैसेजिंग प्लेटफार्मों के लिए समान मानक पेश करने पर विचार कर रही थी।

रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक सामान्य नियामक ढांचे की खोज कर रहा है जो प्लेटफॉर्म-विशिष्ट उपायों को अपनाने के बजाय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।

यह चर्चा व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर के सरकार के विरोध के बाद हुई है, जिससे यूजर्स अपने फोन नंबर साझा किए बिना बातचीत कर सकेंगे।

--आईएएनएस

केके/पीएम