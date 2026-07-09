भारी गिरावट से उबरा बाजार, सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर बंद; निफ्टी 24,000 के करीब

मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले दिन की भारी गिरावट से उबरते हुए भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के सत्र में बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 0.30 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।

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बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 238.22 अंक यानी 0.31 प्रतिशत बढ़कर 76,741.82 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी50 80.75 अंक या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 23,962.80 पर पहुंच गया।

दिन के सत्र में सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,503.60 से 72.53 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 76,576.14 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 823.04 अंकों यानी 1.07 प्रतिशत की उछाल के साथ 77,326.65 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 23,882.05 से 0.19 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 23,928.95 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 252.65 अंकों यानी 1.05 प्रतिशत की उछाल के साथ 24,134.70 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान, लगभग 2,793 शेयरों में तेजी, 1,263 शेयरों में गिरावट और 167 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.38 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन काफी हद तक सकारात्मक रहा, अधिकांश सूचकांकों में खरीदारी देखी गई। निफ्टी रियल्टी शीर्ष लाभ कमाने वाला सूचकांक बनकर उभरा, जिसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके बाद निफ्टी मीडिया (2 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (1.6 प्रतिशत) और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (1.6 प्रतिशत) का स्थान रहा।

दूसरी ओर, निफ्टी आईटी में 0.47 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी ऑटो में 0.25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी 50 में, सन फार्मा 2.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में उभरी, उसके बाद भारती एयरटेल (2.4 प्रतिशत), बजाज फिनसर्व (2.3 प्रतिशत), इंडिगो (2 प्रतिशत), इटरनल (2 प्रतिशत) और ग्रासिम तथा कोटक महिंद्रा बैंक (1.9 प्रतिशत) के शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई।

दूसरी ओर, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज 5.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनी रही। इसके साथ ही मारुति सुजुकी (-1.7 प्रतिशत), ओएनजीसी (-1.4 प्रतिशत), इंफोसिस (-1.3 प्रतिशत), एनटीपीसी (-1.2 प्रतिशत) और हिंडाल्को (-1 प्रतिशत) के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई।

इस दौरान, निवेशकों ने एक ही सत्र में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, क्योंकि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 471.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 476.4 लाख करोड़ रुपए हो गया।

इस बीच, भारतीय रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 17 पैसे बढ़कर 95.38 पर बंद हुआ, जबकि पिछले दिन यह 95.55 पर बंद हुआ था।

एक बाजार विशेषज्ञ ने बताया कि गुरुवार के सत्र में बाजार में आई इस रिकवरी को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ताजा रिपोर्ट से भी समर्थन मिला। आईएमएफ ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। हालांकि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान मामूली रूप से 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की मजबूती और वित्त वर्ष 2028 के लिए विकास दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत किए जाने से भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

आईएमएफ ने यह भी कहा कि हाल के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं और विभिन्न हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतक भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी गति अभी भी मजबूत बनी हुई है।

--आईएएनएस

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