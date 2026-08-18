एयर इंडिया ने नियामक आवश्यकता से अधिक किए पायलट्स के टेस्ट, यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। एयर इंडिया ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसके द्वारा सभी पायलट के स्वेच्छा से किए जा रहे टेस्ट जरूरी नियामक आवश्यकताओं से अधिक हो गए हैं। यह उसके यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह जानकारी एयरलाइन की ओर से जारी बयान में दी गई।

एयरलाइन ने कहा कि सभी पायलट के टेस्ट जारी हैं और सभी पक्षकारों और मीडिया से अपीली की कि वे किसी भी अनवेरिफाइड जानकारी पर आधारित रिपोर्ट या जानकारी पर विश्वास न करें।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "सुरक्षा और प्रोफेशनलिज्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत, एयर इंडिया ने रेगुलेटरी जरूरतों से आगे बढ़कर सभी पायलटों के लिए स्वेच्छा से एक टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है।"

एयरलाइन ने कहा, "यह प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए हम मीडिया और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे बिना पुष्टि वाली या बिना आधार वाली जानकारी के आधार पर कोई अटकलें न लगाएं और न ही कोई रिपोर्टिंग करें।"

एयरलाइन ने आगे कहा कि किसी भी तरह का आकलन करने से पहले प्रक्रिया के पूरा होने और तथ्यों की पुष्टि होने का इंतजार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में एयर इंडिया के दो और पायलट एयरलाइन द्वारा किए गए शुरुआती ड्रग टेस्ट में फेल हो गए हैं। यह टेस्ट एक बड़े स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत किए गए थे, जिसे हाल ही में फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट में हुई एक घटना के बाद शुरू किया गया था।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फाइनल टेस्ट के नतीजों का अभी भी इंतजार है और पुष्टि होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है।

टाटा ग्रुप की एयरलाइन ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत सभी पायलटों के लिए ड्रग टेस्ट का आदेश दिया। यह कदम तब उठाया गया जब फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड के विमान के लैंड करने के बाद हुए दो यूरिन टेस्ट में फेल होने की बात सामने आई।

इसके अलावा, खबरों के मुताबिक उनके शरीर में मारिजुआना भी पाया गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक 300 से ज्यादा एयर इंडिया पायलटों का यह टेस्ट किया जा चुका है।

हालांकि, ड्रग टेस्ट के फाइनल नतीजों को प्रोसेस होने में आम तौर पर 24 से 48 घंटे का समय लगता है।

--आईएएनएस

एबीएस