आईआरसीटीसी 15 जुलाई को लॉन्च करेगा नई वेबसाइट, टिकट बुकिंग होगी पहले से कहीं ज्यादा तेज, मिलेंगे कई स्मार्ट फीचर्स

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) 15 जुलाई से अपनी टिकट बुकिंग वेबसाइट का नया और आधुनिक संस्करण लॉन्च करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज, आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना है।

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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई वेबसाइट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों ने मौजूदा आईआरसीटीसी पोर्टल पर ट्रेन टिकट बुक करते समय आने वाली दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था, जिसके बाद प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने का फैसला किया गया।

नई वेबसाइट को इस तरह तैयार किया गया है कि यह टिकट बुकिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि करेगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव देगी। घोषणा के अनुसार, नया पोर्टल प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग करने में सक्षम होगा, जबकि वर्तमान वेबसाइट की क्षमता लगभग 32,000 टिकट प्रति मिनट है।

इसके साथ ही रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) को भी अपग्रेड किया गया है। नया सिस्टम प्रति मिनट 40 लाख से अधिक पूछताछ संभाल सकेगा, जबकि मौजूदा क्षमता लगभग 4 लाख पूछताछ प्रति मिनट है। इस अपग्रेड से खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली देरी कम होगी और वेबसाइट पहले से अधिक तेज़ी से काम करेगी।

नई वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। अब टिकट बुक करते समय यात्री अपनी पसंदीदा सीट का विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा फेयर कैलेंडर की सुविधा मिलेगी, जिसके जरिए अलग-अलग तारीखों के किराए की तुलना करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुना जा सकेगा।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई वेबसाइट कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। साथ ही दिव्यांगजन, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष बुकिंग सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है, जिससे उन्हें अलग-अलग प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

नई वेबसाइट का इंटरफेस भी पहले की तुलना में अधिक साफ और सरल होगा। इसमें अनावश्यक पॉप-अप, फ्लैशिंग ग्राफिक्स और बार-बार आने वाले कैप्चा को काफी हद तक कम किया गया है, जिससे टिकट बुकिंग, खासकर तत्काल टिकट बुक करना, अधिक आसान और तेज हो जाएगा।

इसके अलावा, अब यात्रियों को सीट उपलब्धता देखने के लिए अलग-अलग श्रेणियों जैसे स्लीपर, एसी 3 टियर या एसी 2 टियर को अलग-अलग चेक नहीं करना होगा। नई वेबसाइट में सभी श्रेणियों की सीट उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिससे तुलना करना और टिकट बुक करना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक होगा।

--आईएएनएस

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