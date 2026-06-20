15 जुलाई से लागू होगा भारत-ब्रिटेन एफटीए, 9 व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए खोले वैश्विक बाजार: पीयूष गोयल

मुंबई, 20 जून (आईएएनएस)। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संभावनाओं वाले देश से आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति बनने तक का आत्मविश्वास भरा सफर तय किया है। इस अवसर पर राज्य सह-मीडिया प्रमुख ओमप्रकाश चौहान और राज्य प्रवक्ता पंकज मोदी भी मौजूद रहे।

पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में दुनिया ने कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी कई बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर संकट को आर्थिक अवसर में बदलने का काम किया।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 9 ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके माध्यम से 38 विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच मिली है।"

उन्होंने कहा कि इससे भारतीय उत्पादों के लिए नए वैश्विक बाजार खुले हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और खास तौर पर भारतीय उद्यमियों, किसानों, मछुआरों और महिला कारोबारियों के लिए व्यापार के नए रास्ते बने हैं।

गोयल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय वार्ताएं और 15 जुलाई से लागू होने वाला भारत-ब्रिटेन एफटीए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य में बड़े सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के 33 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें कई विकसित देश और ऐसे राष्ट्र भी शामिल हैं जिनके साथ भारत के पहले बहुत करीबी कूटनीतिक संबंध नहीं रहे थे।

देश के भीतर किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार की मूल सोच बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की रही है, जिसमें डिजिटल तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हासिल की गई कई बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से 81 करोड़ से अधिक लोगों को लगातार मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।"

गोयल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ महिलाओं को धुएं से राहत मिली है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है।

अपने संबोधन के अंत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक लक्ष्य है और यही केंद्र सरकार के लिए मार्गदर्शक मिशन बना हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को काफी मजबूत किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है और पूर्व में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में भी सफलता हासिल की गई है।

--आईएएनएस

डीबीपी