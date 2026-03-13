West Bengal Assembly Elections

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Dainik Hawk·Mar 13, 2026, 10:25 AM

Kanthi Lok Sabha Seat : कांथी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा का कब्जा, 2026 चुनाव में होगा दिलचस्प मुकाबला!

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Dainik Hawk·Mar 02, 2026, 06:32 AM

Election Commission Of India : बंगाल में एसआईआर को लेकर दो दिवसीय बैठक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों में जुटा आयोग

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Dainik Hawk·Feb 22, 2026, 05:45 AM

Bhatpara Assembly Constituency : भाटपाड़ा विधानसभा में भाजपा की मजबूत बढ़त, हिंदी भाषी वोटर बने पार्टी की रीढ़

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Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:12 PM

TMC Candidate Selection : टीएमसी के मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बदलाव, शामिल हो सकते हैं नए और अनुभवी चेहरे

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Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 04:04 AM

RP Singh Statement : पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है: आरपी सिंह